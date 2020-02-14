Regl sancısını geçirmek için doğal yöntemler

Regl ağrıları yani adet ağrıları, karın bölgesinin alt kısmında regl olmadan önce veya regl sırasında hissedilmektedir. Karın ağrısının yanı sıra bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme ve ishal gibi sıkıntılar da yaşanmaktadır. Regl ağrısını azaltmak veya dindirmek için evde yapabileceğiniz doğal yöntemler vardır.

Kadınları en çok etkileyen bu ağrı bazen şiddetli bir şekilde hissedilmektedir. Bu duruma tıp terimi olarak dismenore denmektedir. Günlük hayatı etkileyen bu ağrının neden olduğu merak ediliyor.

Regl Ağrısı Neden Olur?

Regl, bebek gelişimi hazırlığı yapan rahimin döllenmemesi sonucu vücuttan yumurtaların atılması anlamına gelmektedir. Rahim aslında bir kas dokusudur. Bu kas dokusunun iç tarafını çevreleyen yumuşak duvarı atmaya yardımcı olmak için kasılmalar meydana gelir. Rahim bu kasılmaları tetiklemektedir.

Regl olmadan önce kan seviyesi yükselirve ne kadar yüksek kan seviyesi olursa adet sancıları o derece şiddetlenir. Şidetli ağrıların başka nedenleri de olabilir. Bunlardan biri servikal darlıktır. Bazı kadınlarda, rahim ağzının açıklığı, regl akışını engelleyecek kadar küçüktür. Bu küçük açıklık rahim içindeki basıncın artmasına neden olarak daha şiddetli bir ağrıya neden olabilir.

Bir diğer ağrı nedeni ise endometriozis olarak adlandırılmaktadır. Rahmi kaplayan dokunun uterusun dışına çıkarak, fallop tüpleri, yumurtalıklar veya pelvisi kaplayan diğer dokular üzerine doğru gelişip yerleşmesine denir. Çikolata kistlerinin oluşmasına neden olabilir, ağrılı adet görme yanı sıra, cinsel ilişki sırasında da ağrılar olabilir.

Uterin fibroidleri de ağrıya neden olabilmektedir. Rahim duvarında kas ve fibroz dokudan oluşan uterin fibroidleri, kanserli olmayan fakat sert ve büyük olabilen tümörlerdir. Rahim fibroidleri taşıyanlar, adet görme esnasında şiddetli ağrılar çekebilir.

Adenomyozis ve pelvik inflamatuar da ağrıya neden olur. Adenomoyozis, rahmi kaplayan doku olan uterusun kas duvarlarına doğru büyümesi anlamına gelmektedir. Pelvik inflamatuar hastalığı ise dişi üreme organlarının enfeksiyon kapması anlamına gelir. Genellikle cinsel yolla bulaşan bakterilerdir.

Regl Sancısı Belirtileri

Regl kramplarının yanı sıra farklı sancılar da gözlenebilmektedir. Bu sancılara şunları önek verebiliriz:

-Ağırlık hissi veren, sürekli bir ağrı

-Bele yayılabilen ve uyuşukluk verebilen ağrı.

-Mide bulantısı,

-Yumuşak dışkılama,

-Baş ağrısı,

-Baş dönmesi.

Şiddetli Regl Ağrısını Görme Riski Olanlar

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30 yaşından küçükler,

-Ergenliğe erken, 11 yaşında veya daha erken yaşta girenler,

-Adet döneminde ağır kanaması olanlar,

-Düzensiz adet kanaması olanlar,

-Ailede adet sancısı öyküsü olanlar,

-Sigara içenler.

Regl Sancısı Nasıl Geçer?

Regl sancısı olanlar için ilacın yanında bir takım uygulamalar yaparak ağrılarını geçirebilirler. Yapılabilecek önlemler şunlardır:

-Isı Uygulaması

Kanınızın alt tarafına, ayaklarınıza sıcak su torbası koymanız çok iyi gelecektir. Kramplarınızı azaltır ve üşememenizi sağlar. Sıcak su torbasının yanı sıra özellikle regl ağrıları için satılan ısı yamalarını da kullanabilirsiniz.

-Düzenli Egzersiz Yapın

Haftada en az 3 gün ve yarım saat egzersiz yapmanız vücudunuzun beta- endorfin denilen maddeyi salgılamasını sağlar. Bu madde vücudunuzun doğal ağrı kesicisi olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra egzersiz yapmak krampların azalmasına ve prostoglandinlerin çabuk yıkılmasına yardımcı olur.

-Yiyecek Takviyeleri

E vitamini, Omega 3, B1 vitamini ve magnezyum bulunduran yiyecekleri tüketmeniz regl kramplarını azaltacaktır.

-Stresi Azaltın

Psikolojik olarak stres altında iseniz regl sancılarınız şiddetli olacaktır. Ağrılarınızın psikolojik etkenlerden oluşmaması için meditasyon veya yoga yapabilirsiniz.

Regl Sancılarını Azaltan Bitkisel Yöntemler

1. Rezene

2. Adaçayı

3. Çuha Çiçeği Yağı

4. Melisa Çayı

5. Sığla Yağı

Bu bitkilerin çaylarını yaparak sabah akşam içmeniz ağrılarınızın büyük ölçüde azalmasını sağlamaktadır.

Regl Sancısı İçin Doktora Görünülmeli Mi?

Her ay yaşanılan regl krampları için çok fazla endişelenmenize gerek yok. Ağrılarınız her geçen gün yoğun olarak yaşanırsa ve git gide durum kötüleşirse, eskiden ağrı çekmiyor ve 25 yaşından sonra ağrı çekmeye başlamışsanız bir uzmana gitmeniz gerekmektedir.