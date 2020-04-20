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Remdevisir ilacı nedir, ne için kullanılır? Almanya koronavirüs tedavisinde Remdevisir isimli ilacı konuşuyor!

Remdevisir ilacı nedir, ne için kullanılır? Almanya koronavirüs tedavisinde Remdevisiz isimli ilacı konuşuyor! 42 yaşında korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Puckett, Remdivisir tedavisi gördü ve 1 hafta sonra taburcu edildi. İlaç ile ilgili detaylar ve tedavide alınan sonuçlar merak ediliyor. Dünya üzerinde 50 hastanede de bu tedavi uygulanmaya başladı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:06
Remdevisir ilacı nedir, ne için kullanılır? Almanya koronavirüs tedavisinde Remdevisir isimli ilacı konuşuyor!

Tüm dünya korona virüs salgını ile mücadele içerisinde. Almanya, Ebolaya karşı üretilen ilacı korona virüs tedavisinde kullandı. Umut veren Remdevisir isimli ilaç sayesinde korona virüs tespit edilen Münih’te yaşayan biri 1 hafta içerisinde ilaç sayesinde iyileşti. Almanya bu ilacı konuşmaya başladı.

Remdevisir İlacı

Almanya’nın ebolaya karşı üretilmiş olan Remdevisir ilacını korona virüs tedavisi için kullanması olumlu sonuç yarattı. Umut verici sonuç elde edildi. Hasta olan Curtis Warren Pucket başına gelenleri anlattı. İlk uygulamaya başlandığı zaman ateşinin ertesi gün 38.5 a kadar düştüğünü söyledi. Daha sonra ilaç damar yolu ile enjekte edilmeye devam edildiğini ve dört gün sonra ateş ve öksürüğün tamamen kaybolduğunu anlattı. Hayata döndüm diyen Curtis Warren Pucket, 7 Nisan tarihinde hastaneden taburcu edildiğini söyledi.

Kovid- 19 tedavisi için umut veren Remdesivir ilacı uygulanmaya devam ediyor. İlk defa 42 yaşında olan Curtis Warren Puckett’te uygulanan bu tedavi hastanın 1 hafta içerisinde tamamen iyileşmesini sağladı. Bu gelişme Almanya’da gazetelere manşet oldu ve Yeni İlaç İyileştiriyor manşeti ile okuyucuya ilaç ve tedavisi anlatıldı.

İlacı Gönüllü Olana Uyguluyorlar

31 Mart tarihinde hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki hastaya doktor ‘’Remdevisir ilacını gönüllüler üzerinde uyguluyoruz. Siz de katılmak ister misiniz?’’dedi ve Puckett gönüllü olmaya karar verdi. Şiddetli öksürük ve göğüs ağrısı ile hastaneye giden Puckett tedavisinin detaylarını anlattı.

Remdevisir Seri Üretime Geçebilir

Hastaneye kovid- 19 vakası nedeniyle kaldırılan Puckett aynı zamanda astım ve KOAH hastasıydı. Tedaviyi kabul eden Puckett, tedavinin ilk kez uygulanmasının ardından ateşinin 38.8 e düştüğünü söyledi. Damar yolu ile ilacın verilmeye devam ettiğini ve dört gün sonra ateşin ve öksürüğün tamamen bittiğini, hayata döndüğünü anlattı. 31 Mart tarihinde hastaneye yatırılan Puckett, 7 Nisan tarihinde taburcu edildi.

Puckett üzerinde denenen ve olumlu sonuç alınan Remdesivir ilacı dünya üzerindeki 50 hastanede denenmektedir. Bu hastanelerden üçü Almanya’da ve Remdesivir ilacının seri üretimine başlanacağını ve tüm hastalar için kullanımına onay verileceği düşünülüyor.

Son Güncelleme: 20.04.2020 19:06
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