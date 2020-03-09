Resmi dairede, devlet dairesinde, arabada, okulda, fabrikalarda, hastanede, kapalı mekanda, ofiste, otobüste, kapalı alanda sigara içmenin cezası ne kadar?

2020 Yılı Sigara İçme Cezaları

Uzun süredir parklarda, bahçelerde, alışveriş merkezlerinin önünde, resmi dairelerde, arabalarda, ibadethane bahçelerinde, fabrikalarda, okullarda, hastanelerde, ofislerde, yürüyüş alanlarında, otobüslerde, çocuk partklarında, fakülte önlerinde ve kapalı mekanlarda sigara içilmesi yasak. Bu yasağı dinlemeyenlere, kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanmaktadır. 2020 yılının gelmesi ile birlikte bu cezanın ne kadar olduğu merak ediliyor.

2020 Yılı Kapalı Alanda Sigara İçmenin Cezası Ne Kadar?

Yeni yılın gelmesi ile birlikte sigara cezaları da arttı. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sigara cezalarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Sadece sigara içme cezası artmadı. Sigaraya benzeyen sakız ve şeker üreten kişilere 150 bin TL, televizyonda veya intenette sigara satışı yapanlara 183 bin TL ceza kesilecek.

Kapalı alanda sigara içmenin cezası da 188 TL oldu. Sigara içilebilir alanlar yapan ve buna göre teçhizat kuran yerlere 18 yaşından küçüklerin girmesi de yasaklandı. Bu kurallara uymayan yerlere verilecek olan ceza miktarı 1486 TL ile 7455 TL arasında olacak.

Sigara Cezaları ve Ceza Miktarı

-Uyarı yazısı asmama cezası: 1833 TL

-Kapalı alanda sigara içmenin cezası: 188 TL

-Tütün firması ismi bulunan kıyafet ve takı taşıma cezası: 109 TL

-Özel Şahsi araçta sigara içmenin cezası: 188 TL

-İzmarit, paket ve ağızlığı çevreye atma cezası: 112 TL

-Sigara içilmesine izin veren işletmeye 1486 ile 7453 TL arasında ceza kesilecek.

-Televizyonda ve intenette sigara satmanın cezası 159 bin TL ile 797 bin TL arasında ceza kesilecek.

-Sağlık eğitim ve kültür alanlarında sigara satışı yapmanın cezası: 2579 TL

-Pazarlama ve satışta 18 yaşından küçükler istihdam edilmişse cezası: 1833 TL

-Adet sigara satmanın cezası 1833 TL ile 18.377 TL arasında ceza kesilecek.

-İşletme dışından görünecek şekilde sigara satmanın cezası: 55142 TL

-Satış belgesi olmadan satmanın cezası 9.186 TL ile 91.907 TL arasında olacak.

-18 yaşından küçüklere sigara satmanın cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olarak belirlendi.

Sigara İçme Cezası Nereye Ödenmektedir? Ödeme Nasıl Yapılır?

İdari para cezası olarak görülen sigara içme cezasını devletin isari kurumlarına ödemeniz gerekmektedir. Devletin idari kurumları tarafından verilen her para cezası bu şekilde adlandırılır. Sigara içmenin cezası mal müdürlüklerine ödenmektedir. Mal müdürlükleri kaymakamlıkların bünyesinde bulunmaktadır. Müdürlüklere giderek para cezasını ödemeniz gerekmektedir. Ödemeler nakit şekilde olmaktadır.

Sigara İçme Cezasına İtiraz Edilir Mi?

Sigara içme cezası kesilmişse ve bu cezanın haksız yere kesildiğini düşünüyorsanız bir dilekçe yazmanız ve Sulh Ceza Hakimliğine başvurmanız gerekmektedir. İtiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. İtiraz süresi bulunmaktadır. Bu nedenle sigara içme para cezasının verildiği günden başlamak üzere 15 gün içerisinde itiraz dilekçesi vermeniz gerekmektedir. İtiraz dilekçesine idari para cezası, ceza tutanağı bilgileri, sigara içme para cezasına esas teşkil eden olgular, itirazı destekleyecek her türlü delil veya bilgiyi mutlaka yazınız. İtiraz dilekçeniz Sulh Ceza Hakimliği tarafından incelenir ve eğer itiraz haklı bulunursa idari para cezası iptal edilmektedir.

Sigara İçme Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Sigara içme cezası eğer belirtilen süreler içerisinde ödenmezse 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinde göre bu ücret tahsil edilir. Cezanın kesinleşmesinin ardından ödeme yapılmazsa ilk olarak faiz işlemeye başlar. İdari para cezası ödenmemeye devam edilirse idari para cezası hapis cezasına çevrilmez.

İdari para cezası verildikten ve tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ceza alan kişinin itiraz etme hakkı vardır. Kişi itiraz etmezse karar kesinleşmiş olur. Ödeme yapılmadığı takdirde İcra Müdürlükleri aracılığıyla icra ve haciz işlemleri başlatılır. İdari para cezası kişinin sabıka kaydına işlememektedir. Adli sicil kaydı mahkemelerde verilen kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır. Bu tarz idari para cezaları için sicil kaydı tutulmamaktadır. Hapis cezası verilmez icra ve haciz işlemleri başlatılır.

Sigara İçilmesi Yasak Yerlerde Sigara İçenleri Nasıl İhbar Edebilirim?

Sigara içilmesinin yasak olduğu yerlerde sigara içen birilerini gördüyseniz bu durumu şikayet edebilirsiniz. Vatandaşlar kanun kapsamında sigara içmenin yasak olduğu yerlerde sigara içenleri şikayet edebilir. Şikayetler için Alo 184 Sabim, Alo 155 Polis İmdat ve Alo 156 Jandarma hatlarını kullanabilmektedir.

Araçta Sigara İçmek Yasak Mı? Araçta Sigara İçmenin Cezası Var Mı?

Araçlarda sigara kullanımı sürücüyü rahatsız edeceği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceği için yasaklanmıştır. Araçlar kapalı oldukları için araçlarda sigara içenlere uygulanan ceza kapalı alanda sigara içme cezası olarak geçmektedir. Kapalı alanda sigara içmenin idari para cezası 188 TL olmuştur.