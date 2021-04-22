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Rize'de ikinci aşı merkezi kuruldu

Aşılama sırası 55 yaş ve üzeri vatandaşlara geldi. Rize’de aşılama sürecini hızlandırmak adına 2. Biontech aşı merkezi kuruldu. Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2021 Perşembe 15:28
Rize'de ikinci aşı merkezi kuruldu
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Koronavirüse karşı aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Rize’de Biontech aşısı olmak isteyen vatandaşların aşıya ulaşımını kolaylaştırmak adına ikinci aşı merkezi de kuruldu. Daha önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan aşı merkezinin ikincisi Kaçkar Devlet Hastanesi’ne de kuruldu.

55 yaş üzeri vatandaşların aşılama süreci başladı. Rize İl Sağlık Müdür Dr. Mustafa Tepe il genelinde aşılama sürecine devam edildiğini ve tüm sağlık tesislerinde gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.


Aşılama süresi gelen vatandaşların iftardan sonra gece 24:00’a kadar aşılama merkezlerine gelebileceğini de duyuran Tepe, hafta sonlarında da tüm hastanelerin açık olduğunu söyledi.

Mustafa Tepe, Sinovac yani Çin aşısı olmak isteyenlerin randevularını buna göre almaları, Biontech aşısı olmak isteyenlerin ise randevularını buna göre almaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Aşı olma sırası gelen vatandaşlar e-Nabız, MHRS sistemleri üzerinden online olarak randevu alabiliyor. Ayrıca alınan son karara göre aşı olmak için dışarı çıkan vatandaşlar sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.


Son Güncelleme: 22.04.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
AşıRizeKoronavirüsBiontech
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