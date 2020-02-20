betgram betgram setrabet

İstanbul
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118322
ALTIN
315.342
DOLAR
6.0882
STERLİN
7.8451
EURO
6.5739

Rize'de koronavirüs paniğine neden olan hastadan iyi haber

Rize Devlet Hastanesi'nde koronavirüsü olabileceği göz önünde bulundurularak gözlem altında tutulan hastada salgınla ilgili bir belirtiye rastlanmadığı için taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

20 Şubat 2020 Perşembe 11:22
Rize'de koronavirüs paniğine neden olan hastadan iyi haber

Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altına alınan ve bir takım testlere tabi tutulan hastada koronavirüsü hastalığı olmadığı belirlendi. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı tarafından incelenen numulerde hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılması üzerine hastanın bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." ifadelerini kullandı.

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ise yaptığı yazılı açıklamada, süreç içerisinde hastaya ait gizli tutulması gereken tüm bilgi ve belgelerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan, hem hasta mahremiyetini gözetmeyen hem de kamuoyunun mevcut endişesini gereksiz yere artıran sağlık personeli hakkında ivedili olarak idari soruşturma açıldığını kaydetti.


 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıRizeFahrettin KocaKoronavirüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Git gide artıyor! Korona virüsü ölüm vakası 2 bini geçti
Git gide artıyor! Korona virüsü ölüm vakası 2 bini geçti
Gıda sektörünü etkileyecek hileli ürünlerin listesi ifşa edildi. 74 firmaya ait 99 üründe uygunsuzluk çıktı!
Gıda sektörünü etkileyecek hileli ürünlerin listesi ifşa edildi. 74 firmaya ait 99 üründe uygunsuzluk çıktı!
Sildenafil sitrat nedir? Sildenafil maddesinin zararları nelerdir?
Sildenafil sitrat nedir? Sildenafil maddesinin zararları nelerdir?
Çin'de can kaybı giderek artıyor! Ölenlerin sayısı 1666’ya yükseldi
Çin'de can kaybı giderek artıyor! Ölenlerin sayısı 1666’ya yükseldi
İnsan Sağlığı İle oynayan 79 firma ifşa edildi!
İnsan Sağlığı İle oynayan 79 firma ifşa edildi!
Avrupa'da koronavirüsü ilk canı aldı! Çinli turist Fransa'da hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüsü ilk canı aldı! Çinli turist Fransa'da hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı
Günlük burç yorumları 21 Şubat 2020 Cuma - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesinde başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı!
MEB 2. Dönem ara tatili ne zaman başlayacak? 2020 Nisan ara tatil tarihi
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölmüş anneyi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada büyük abdest görmek nedir? Rüyada büyük abdest görmenin anlamı ve tabiri
Savaşçı Merlin Kimdir? Markus’un yerine gelen kötü adam Anıl Altınöz!
Gelinim Mutfakta hangi isimler geri dönecek? Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler?
Esnafa ve Kobiye 1 yıl geri ödemesiz işyeri destekleme kredisi
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
Çin korona virüsün salgınında son durum! 1300 kişi hayatını kaybetti, karantina süresi değişti
Onaylanan kredi nasıl iptal edilir? Onaylanan kredi çekilmezse iptal olur mu?
Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı nedir? Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı ve tabiri
Kuruluş Osman Balgay kimdir? Gerçek tarihte Balgay kimdir?
Rüyada balık görmek ne demektir? Rüyada balık görmenin anlamı ve tabiri
Bim 21 Şubat – 28 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Kuruluş Osman Kongar kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Çelik hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.