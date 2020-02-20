Rize'de koronavirüs paniğine neden olan hastadan iyi haber

Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altına alınan ve bir takım testlere tabi tutulan hastada koronavirüsü hastalığı olmadığı belirlendi. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı tarafından incelenen numulerde hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılması üzerine hastanın bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanı, konuyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." ifadelerini kullandı.

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ise yaptığı yazılı açıklamada, süreç içerisinde hastaya ait gizli tutulması gereken tüm bilgi ve belgelerin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan, hem hasta mahremiyetini gözetmeyen hem de kamuoyunun mevcut endişesini gereksiz yere artıran sağlık personeli hakkında ivedili olarak idari soruşturma açıldığını kaydetti.



