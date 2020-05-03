Roche şirketinin ürettiği Kovid-19 testi FDA'nın onayını aldı

Yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan insanlarda semptom görülmese bile virüsün olup olmadığı ortaya çıkaran bir antikor test geliştirildi. İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche'un geliştirdiği testin ise hassaslık oranının yüzde 100 olduğu belirtilirken tespit etme oranının da yüzde 99.8 olduğu bildirildi.

Geliştirilen 'Elecsys Anti-SARS-CoV-2' isimli testin kullanımı için şirket ABD Gıda ve İlaç Yönetiminden (FED) “acil durum kullanım izni” talep etti ve FED şirketin talebine olumlu yanıt verdi. Roche tarafından geliştirilennde, kandaki immunoglobulin oranı incelenirken, bu maddenin insan vücudunda daha uzun süre kaldığını ve bunun bağışıklıkla bağdaştırılabileceği belirtildi.

Söz konusu testin süreci ile ilgili bir açıklama yapan Roche şirketi yetkilileri, FED'den onay alınması durumunda antikor testlerini Mayıs ayı başlarında herkesin ulaşabileceği hâle getirmeye başlayacağını ve Haziran itibariyle ay başına 2 basamaklı milyonlarda üretim yapacaklarını duyurmuştu.

ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FED) kısa bir süre önce İtalya merkezli DiaSorin ve ABD merkezli Abbott Laboratories’in geliştirdiği testlere de onay verdiğini açıklamıştı.