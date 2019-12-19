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Rota virüs ve Beta mikrobu için okullarda salgın uyarısı

Üst solunum yolları hastalıklarına neden olan Rota virüs ve Beta mikrobu ile ilgili okullarda salgın uyarıları yapılıyor. Veliler, çocukların mutlaka doktor kontrolünden geçmeleri konusunda birbirlerini uyarıyorlar.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:05
Rota virüs ve Beta mikrobu için okullarda salgın uyarısı

Mevsim değişikliklerinin yanı sıra havaların soğumasıyla ortaya çıkan hastalıklara neden olan ve geçtiğimiz yıl sıkça karşılaştığımız Rota virüs ve Beta mikrobuyla ilgili veliler alarma geçti.

Okullarda salgın uyarıların yapıldığı ve çocukların doktor kontrolünden geçmesi gerektiğine dair gündeme gelen haberlerle ilgili ise uzmanlar bu virus ve mikropların mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine dikkat çekiyor.

Özellikle okul çağındaki çocukları olan ailelerin korkulu rüyası haline gelen salgının toplu yaşam yerlerinde mevsimden kaynaklı bir artış gösterebileceğini belirten uzmanlar salgının çoğunlukla boğaz ağrısı, yüksek ateş, karın ağrısı, halsizlik gibi belirtilerin yanında kusmanında gerçekleştiğini kaydediyorlar.

Rota virüsünde ise, bazen grip gibi üst solunum yollarını ilgilendiren belirtiler görülse bile daha çok yüksek ateş, ishal ve kusmayla kendini gösterdiğini söyleyen uzmanlar bu bulgularında etraf ağrıları, halsizlik ve iştahsızlık olduğunu belirtiyorlar.

Çocuklarda özellikle el temizliğine karşı sıkı bir eğitim verilmesi ve bununla ilgili oldukça fazla dikkatli olunması gerektiğini söyleyen uzmanlar bu salgının daha çok solunum salgıları içindeki parçacıklarla bulaştığını kişinin bulaştırıcı özelliğinin 24 saat boyunca devam ettiğini kaydediyorlar.

Antibiyotik tedavisiyle bulguların ortadan kalktığını ve özellikle çocukların tedavi süresinde ilk bir gün okula gönderilemyerek dinlenmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar bu virüs ve mikroplardan korunmanın en doğru yolunun aşı olduğunu da vurguluyorlar.

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:05
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