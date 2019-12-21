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Ruam Hastalığı nedir, neden olur? Ruam insana bulaşır mı?

Son olarak Adalar’da 81 tane atın itlaf edilmesi ile gündeme gelen Ruam hastalığı hakkında vatandaşlar araştırmalarına başladılar. Peki gündeme gelen Ruam Hastalığı nedir, neden olur? Atlarda görülen Ruam hastalığı insana bulaşır mı? İşte Ruam hastalığı hakkındaki ayrıntılar...

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:34
Ruam Hastalığı nedir, neden olur? Ruam insana bulaşır mı?

Tek tınaklı hayvanlar bünyesinde görülmekte olan Ruam hastalığı ölümcül bir hastalık olarak bilinmektedir. Bu hastalık genellikle atlarda ve insanlarda görülmektedir.

Beygirler, Merkep ve tek tınaklılardan geçebilen Ruam hastalığı çok yaygın bir hastalık değildir. Ruam hastalığı özellikle tek tınaklıların akut ve kronik seyirli bulaşıcı hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nadir olarak tek tınaklı hayvanlar dışında da görülebilir. Öneğin kedi, köpek, keçi ve deve gibi hayvanlarda çok ender şekilde Ruam hastalığına rastlanabilmektedir.

Ruam hastalığında enfeksiyon deride ve solunum sisteminde yayılmaktadır. İç organlarda nodül ve ülserin oluşmasına neden olan hastalık atlarda kronik, merkep ve katırlarda ise akut seyretmektedir.

Atlar genellikle kirli sulardan, otlardan ve yemlerden sindirim sistemleri yolu ile Ruam hastalığını almaktadırlar. İnsanlarda ise genelde hasta hayvanların burun akıntıları yoluyla deri üzerinden alınmaktadır. Enfeksiyon deri üzerinde, solunum sisteminde ve iç organlarda nodül ve ülserlerin oluşmasıyla anlaşılmaktadır.

3 çeşit Ruam hastalığı vardır. Bunlar burun, deri ve akciğer ruamıdır. Burun Ruamında burun akıntısı görülür ve akıntıda kan olabilmektedir. Çene altı lenf yumrularında yumuşama olur. Deri Ruamında bacaklarda bulunan deri altı lenf yumruları ve kanallarda şişlik olur ve yaralar oluşur. Akciğer Ruamında ise öksürük ve ateş ön plana çıkar. Solunum zorlaşır.

Ruam hastalığının klinik belirtilerine bakıldığında ise yüksek derecede ateş, titreme, kırgınlık, baş ve eklem ağrıları, bulantı ve kusma gibi semptomlar gözlenmektedir.

Ruam Hastalığı Bulaşır mı?

Hayvanlarda bulunan hastalıkların insanlara geçmesi genellikle hayvanların etlerinin tüketimi ile olmaktadır. Bu bağlamda at eti tüketimi sonucunda Ruam hastalığı insanlara da geçebilmektedir. Diğer yandan atların bakım aletleri üzerinden de bu hastalık bulaşabilmektedir. Bu yüzden at besleyen kişilerin çok dikkatli olması gerekmektedir. At besleyen kişilerin hayvanlarını hijyenik ortamlarda bulundurmaları ve atın bakım eşyalarının da aynı seviyede temiz tutulması gerekmektedir.

Ruam Hastalığının Tedavisi Var mı?

Bu hastalığın tedavisinde insanlarda antibiyotik kullanılmaktadır. Ancak hasta olan ve şüpheli olan hayvanların itlaf edilmesi gerekmektedir. Hastalığın kontrolünü kusursuz şekilde sağlayan bir aşı yoktur.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:34
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