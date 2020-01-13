Saç dökülmesi için siyah sarımsaklı şampuan

Stresten hava kirliliğine birçok sebepten dolayı saç dökülmesi yaşanabilir. Bu sebepler dışında saça ısı işlemi uygulanması da saçların kırılmasına yol açarak daha çok dökülme yaşanır.

Siyah Sarımsak Nasıl Yetişir ?

Saç dökülmesini önlemede en etkili yöntemlerden birisi siyah sarımsaklı şampuandır. Siyah sarımsaklı şampuan içinde barındırdığı antioksidan ve antibiyotiklerle hücreleri yenileyerek saçtaki dökülmeyi önler ve saç uzamasına etki yaratır. Aynı zamanda saçtaki kepek oluşumunu da büyük ölçüde önler. Sarımsak saça birçok faydası olan bir maddedir bu sebeple sarımsaklı şampuanlar saç bakımının en etkili ürünleri haline gelmiştir.

Beyaz sarımsağın ısı ve nem ile fermantasyona uğramış hali siyah sarımsaktır. Siyah sarımsağın faydaları beyaz sarımsağa kıyasla çok daha fazladır. İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller de büyük artış göstererek saçlara büyük faydalar sağlamaktadır.

Siyah Sarımsak Şampuanın Saça Faydaları Nelerdir?