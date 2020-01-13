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Saç dökülmesi için siyah sarımsaklı şampuan

Saç dökülmesi bir çok nedene bağlı olarak gelişen ve insanların şikayetçi olduğu durumlardan birisidir. Doğal maddeler kullanılarak uygulanılan yöntemlerle saç dökülmesini önlemek ve saçları kuvvetlendirmek mümkündür. Bu yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkan siyah sarımsaklı şampuanın saça yararları haberimizde yer almaktadır.

13 Ocak 2020 Pazartesi 20:59
Saç dökülmesi için siyah sarımsaklı şampuan

Stresten hava kirliliğine birçok sebepten dolayı saç dökülmesi yaşanabilir. Bu sebepler dışında saça ısı işlemi uygulanması da saçların kırılmasına yol açarak daha çok dökülme yaşanır.

Saç dökülmesini önlemede en etkili yöntemlerden birisi siyah sarımsaklı şampuandır. Siyah sarımsaklı şampuan içinde barındırdığı antioksidan ve antibiyotiklerle hücreleri yenileyerek saçtaki dökülmeyi önler ve saç uzamasına etki yaratır. Aynı zamanda saçtaki kepek oluşumunu da büyük ölçüde önler. Sarımsak saça birçok faydası olan bir maddedir bu sebeple sarımsaklı şampuanlar saç bakımının en etkili ürünleri haline gelmiştir.

Siyah Sarımsak Nasıl Yetişir ?

Beyaz sarımsağın ısı ve nem ile fermantasyona uğramış hali siyah sarımsaktır. Siyah sarımsağın faydaları beyaz sarımsağa kıyasla çok daha fazladır. İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller de büyük artış göstererek saçlara büyük faydalar sağlamaktadır.

Siyah Sarımsak Şampuanın Saça Faydaları Nelerdir?

  • Siyah sarımsak şampuanı  antiseptik,antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel özellikler ile saçların kırılmasını önler, yeni saç çıkartır.
  • B1, B2, B5, B9 ve A vitaminleri ile saçları güçlendirir ve parlak bir görünüme sahip olmalarını sağlar.
  • İçinde birçok mineralleri barındırır. Çinko, demir, bakır gibi minerallerle saçın mineraller açısından beslenmesine yardımcı olur.
  • Siyah sarımsak omega içerir. Bu sayede kepeği önleyerek kepekten arınmış saçlar sağlar.
Son Güncelleme: 13.01.2020 20:59
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