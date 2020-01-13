Saç dökülmesi için siyah sarımsaklı şampuan

Stresten hava kirliliğine birçok sebepten dolayı saç dökülmesi yaşanabilir. Bu sebepler dışında saça ısı işlemi uygulanması da saçların kırılmasına yol açarak daha çok dökülme yaşanır.
Siyah Sarımsak Nasıl Yetişir ?
Beyaz sarımsağın ısı ve nem ile fermantasyona uğramış hali siyah sarımsaktır. Siyah sarımsağın faydaları beyaz sarımsağa kıyasla çok daha fazladır. İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller de büyük artış göstererek saçlara büyük faydalar sağlamaktadır.
Siyah Sarımsak Şampuanın Saça Faydaları Nelerdir?
- Siyah sarımsak şampuanı antiseptik,antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel özellikler ile saçların kırılmasını önler, yeni saç çıkartır.
- B1, B2, B5, B9 ve A vitaminleri ile saçları güçlendirir ve parlak bir görünüme sahip olmalarını sağlar.
- İçinde birçok mineralleri barındırır. Çinko, demir, bakır gibi minerallerle saçın mineraller açısından beslenmesine yardımcı olur.
- Siyah sarımsak omega içerir. Bu sayede kepeği önleyerek kepekten arınmış saçlar sağlar.
Son Güncelleme: 13.01.2020 20:59