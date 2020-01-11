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Saçlar nasıl hızlı uzatılır? Saçı hızlı uzatmak için uygulanabilecek doğal yol ve yöntemler

Her kadın uzun saçlara sahip olmanın hayalini kurar. Sanılanın aksine doğru yöntemler kullanıldığı takdirde saç uzatmak çok da zor bir işlem değildir. Saçlarını hızlı uzatmak isteyen birçok kadın, saçlarını hızlı uzatmak için uygulanabilecek doğal yol ve yöntemleri araştırıyor. Tüm ipuçlarını sizler için araştırdık.

11 Ocak 2020 Cumartesi 14:36
Saçlar nasıl hızlı uzatılır? Saçı hızlı uzatmak için uygulanabilecek doğal yol ve yöntemler

Saç uzamasını desteklemek ve saçın daha hızlı uzamasına yardımcı olan tüyolar aşağıda sıralanmaktadır.

Doğal Yağlar Kullanmak

Doğal yağlar ve bu yağları içeren saç bakım ürünleri kullanmak saç uzamasını hızlandırır. Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve argan yağı gibi ürünleri saç diplerine masaj yaparak uygulayarak sonrasında ılık suyla durulayarak uygulanmalıdır.

Uygulanacak olan yağ önce ılık su dolu bir kasede ısıtılmalıdır. Parmakların uçlarıyla saç diplerine yuvarlak hareketlerle uygulayarak 3-4 dakika boyunca tekrar edilmelidir. Saç diplerini bitirdikten sonra aynı işlemi saçların uçlarına da uygula. Uygulama bittikten sonra saç derisini şampuanla yıkayarak arındırılmalıdır.

Saç maskesi kullanmak da saçların hızlı uzamasına yardımcı olur. Haftada bir iki kez saç maskesi uygulamak saçları besler. Saç maskesi hazır halde satın alındığı gibi evde malzemelerle de yapılabilir.

Bir bardak Hindistan cevizi yağına bir yemek kaşığı badem yağı ve macadamia yağı karıştırarak nemli saça uygulanır. Maske saçta 10-15 dakika bekletildikten sonra saç durulanır.

Hint yağı saç ve tüyleri uzatmada kullanılan doğal yağlardan birisidir. Aktarlardan satın alınabilen hint yağı, saça yedirildikten sonra saçta ne kadar çok bekletilirse etkisi o kadar yüksek olur.

Elma Sirkesi İle Durulamak

Saçları elma sirkesiyle durulamak saça birçok faydası olan bir uygulamadır. Saçı derinlemesine temizler ve bir nevi şampuan işlevi görür. Sirkeyi su ile sulandırarak uygulamak daha uygun olacaktır.

Saç Bakımını Düzenlemek

Saçı her gün yıkamak saçın doğal yağ dengesini bozacağı için saçın hızlı yağlanmasına neden olur. Saçı haftada bir iki defa yıkamak saçın kendi yağı ile beslenmesini sağlayarak saçın kendisini onarmasını sağlayacaktır.

Her duşta saçı saç kremi ile yıkamak gerekmektedir. Saç kremi saç köklerindeki yağın yenilenmesini sağlayarak  saçların uzamasını sağlar.

Duşun sonlarına doğru saçların soğuk su ile yıkamak saç diplerinin üzerindeki deriyi kapatarak nemi içinde tutmasını sağlar.

Saçlar Havluyla Sarılmamalıdır

Duştan çıktıktan sonra saçları havlu ile sarıp kurutmaya çalışmak saçların kırılmasına neden olarak uzamasını geciktirir. Bu sebeple saçı havluyla sarmak yerine bir havlu yardımıyla küçük hareketlerle kurulamak daha iyi bir fikir olacaktır.

Yatmadan Önce Saçlarını Tara

Uyumadan evvel saçları taramak saçlardaki yağı saçların uçlarına dağıtarak saçın gece boyunca beslenmesini sağlar. Saçın beslenmesi de saçın uzamasını sağlayacağı için uyumadan önce bir kez saçları taramak saçların uzamasında bir etken haline gelir.

Saç Şekillendiriciler Saça Zarar Verir

Saç şekillendirmeye yarayan yüksek ısı vere aletler saça zara verir ve saç uçlarını kırar. Bunun yerine saçı doğal yollarla şekillendirmek hem saçın kırılmasını önler hem de daha görünümleri sağlar.

Saçlarını Uçlarından Kestir

Düzenli olarak saçları uçlarından kestirmek saç uçlarındaki kırıkların da kestirilmesini sağlayarak saçın sağlıkla uzamasını sağlar. Sağlıklı ve hızlı uzayan saçlar için sanılanın aksine saçları uçlarından az miktarda kestirmek gerekmektedir.

Saç Uzatıcı Takviyeler

Vücutta eksik bulunan madde ve mineralleri test ettikten ve doktora danıştıktan sonra üzerinde saç için olduğuna dair ifadeler bulunan biyotin, C, B vitamini gibi takviyeler kullanılabilir. Bu takviyelerin herhangi bir yan etkisini görmemek için mutlaka doktora danışılmalıdır. Takviyelerin kullanmasını halinde saç uzamasında etkisi görülecektir.

Beslenmenin Düzenlenmesi

Yüksek protein içeriğine sahip besinlerle beslenmek saçların beslenmesini sağlayacak aynı zamanda dökülmesine engel olacaktır. Beslenmeye et, tavuk, bakliyatlar eklenmesi ile protein ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

‘Baş Aşağı’ Metodu

Baş aşağı metodu yattığın yerden başını boşluğa sarkıtarak baş aşağı duruş esnasında kanın başa akışını sağlayarak saç diplerini uyarır ve saçın uzamasını destekleyebilir. Bilimsel olarak bir kanıtı olmasa da bu yöntem çokça denenen yöntemler arasında yer almaktadır.

Son Güncelleme: 11.01.2020 14:36
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