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Saçlarımız neden beyazlar? Beyaz telleri koparmak beyazları çoğaltır mı?

Bazı kişiler beyaz saçları severken bazıları da onlardan kurtulmanın yollarını arar. Peki, beyaz telleri koparmak beyazları çoğaltır mı veya saçlarımız neden beyazlar? İşte, bu soruların yanıtları…

03 Mayıs 2020 Pazar 08:40
Saçlarımız neden beyazlar? Beyaz telleri koparmak beyazları çoğaltır mı?

Beyaz saçlar, bazıları için güzel bir görüntüyken bazıları için ise katlanılmaz bir durumdur. Peki, saçlarınızın neden beyazladığını biliyor musunuz? Sadece yaştan dolayı saçlar beyazlar? Veya gerçekten beyaz saçları koparmak, beyaz saçı daha da koparır mı?

Beyaz Saçları Koparmak Çoğalmalarına Neden Olur Mu?

Kulaktan kulağa dolaşan efsanelere göre beyaz saçları koparmak çoğalmalara neden olmaktadır. Fakat bu durum doğru bilinen yanlıştır. Çünkü her saç kendi kökünden büyümektedir ve etrafında çıkan saçların rengini değiştirmektedir. İlerleyen yaşlarda kırışmaların gerçekleşmesi gibi saçlarda beyazlaşmaya başlar. Bunun en önemli sebebi saça rengini veren melanin pigmentinin ilerleyen yaşlarda azalmasıdır.

Beyaz Saç Neden Çıkar?

Saçlar, saç bezeciği denilen folüküller sayesinde üretilir ve üretildiği andan itibaren rengini alır. Sa.ın beyaz rengini almasının sebebi ise saç hücrelerindeki melanin pigmentinin zamanla azalmasıdır. Gençken melanosit denilen pigment kök hücreleri saç hücrelerine keratin içeren pigmentler ekler. Keratini saçı oluşturan proteindir. Yaş ilerledikçe, melanositler daha az melanin üreterek saçlarda pigmentlerin azalmasına neden olur. Bu sebeple saçların rengi değişmeye başlar.

Saçlar bu nedenlerden dolayı da beyazlaşabilir:

Nijerya’da yayımlanan Cerrahi Dergi’ye göre, saçların grileşmesi ve tütün kullanımı arasında önemli bir bağlantı vardır. Ayrıca, Hint Dermatoloji Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada sigara içmenin aynı zamanda saçı 30 yaşına gelmeden önce grileştirdiği öne sürülmektedir.

Hidrojen Peroksit Kullanımı: Saç boyalarında kullanılan hidrojen peroksit, saçların beyazlaşmasını hızlandırmaktadır.

B12 Vitamini Eksikliği: Beyaz saçların oluşmasının bir diğer nedeni de B12 vitamini eksikliğidir. ABD Dermatoloji Arşivi’nde yayınlanan bir rapora göre, B12 vitamini eksikliği ve gri saçları olan kişiler arasında bir bağ vardır.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 08:40
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