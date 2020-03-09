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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ürküten açıklama! "Virüsten uzak kalmamız mümkün değil!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapmış olduğu açıklamada korkuttu. Dünya üzerinde salgına dönüşen kovid-19 virüsünün "ülkemizde vaka görülmesi an meselesidir" dedi.

09 Mart 2020 Pazartesi 23:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ürküten açıklama! "Virüsten uzak kalmamız mümkün değil!"

oronavirüs (Covid-19) dünyada 106 ülkeye yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika açıklamalara göre, 'virüs Türkiye'nin etrafını kuşattı'. Türkiye'ye virüsün yurt dışına gidiş gelişlerle gireceğinin altını çizen Fahrettin Koca, vatandaşlara çok önemli uyarılarda bulundu ve 14 gün kuralını hatırlattı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı corona virüs açıklamasından önemli bölümler:

Ülkemizin etrafı sarıldı

Biz İran ile 16 gün önce sınırlarımızı kapatmamış olsaydık, haftalık 50 bin kişi Türkiye'ye girecekti. Şu an biz burada Türkiye'nin bir çok bölgesinde bu salgını görüyor olacaktık. Çünkü o gelecekler arasında 4'te bir oranında virüsü taşıyanlar olacaktı. Bizim vatandaşımıza söylediğimiz, şu an tespit edilen bir vaka olmadığıdır. Yurt dışında ülkemiz giderek sarıldı. Avrupa'da sayı giderek artacak, İskandinav ülkelerine doğru yayılacak. Sorun küresel mücadelemiz ulusal. 

Virüs ülkemize yurt dışına gidenlerle gelecek
Koronavirüsün dünya haritasını da gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle devam etti:
-Türkiye'de tespit edilmiş bir vaka yoktur. 2 binin üzerinde şüpheli vaka üzerinde çalışıldı. Hiç birinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Virüs ülkemize gelecekse yurt dışından yeni girişlerle olacaktır.  Öncelikle yurt dışına gidilmemesini, bunun büyük risk oluşturduğunu, geldiğinde kendini yakınlarından izole etmelerini, dışarı çıkılacaksa maske takması gerektiğini, 14 gün rapor almalarını istiyoruz. 

Virüsten uzak kalmamız mümkün değil
-Bu hastalıktan uzak kalmamız mümkün olmayacaktır. Vaka olması halinde gerekli tüm tedbirleri aldık. 81 ilde tüm hastaneleri hazırladık. Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan sebeplerle devam etmeyebilir. Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür. Ancak yayılmasını önlemek bizim elimizde. Karşımızdaki riskler somut kurallar basittir. 

14 gün kuralına mutlaka uyun!
Virüs olduğu için antibakteriyal ürünlere yanıt vermemekte, esas olan elleri sabunla sık sık 20 saniye yıkamak.
60 yaş üstü olanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkarmamalı diyen Fahrettin Koca, 14 gün kuralını hatırlattı ve buna mutlaka uyulması gerektiğini belirtti. 

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