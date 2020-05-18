Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anlamlı Engelliler Haftası mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Engelliler Haftası paylaşımı merak edildiği kadar büyük beğeni de topladı. Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, Aşık Veysel’in “Hiçbir türlü bulamadım ben beni” türküsünü paylaştı. Paylaşımı üzereine not düşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Engelliler Haftasını kutladığını duyurdu.

Paylaşımında, "Engelsiz insan var mı ki 'engelli' diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir engel. Engelleri aşanlarsa, tıpkı Aşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun." Dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 14:13