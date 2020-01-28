Sağlık Bakanı Koca açıkladı; Koronavirüsü için tüm tedbirler alındı!

Çin'de ortaya çıkan ve 100'lerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü ile iligili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Aksaray'da şüphelenilen hastanın domuz gribi olduğu kesinleştiğini ve endişe edecek her hangi bir durumun bulunmadığını söyleyen Bakan Koca, “Çin’den gelen 9 kişilik kafile tur operatörüne ve şoför izole bir ortamda yakın takip etmeyi güvenlik amaçlı uygun gördük. Bugün sonuç H1N1 çıktı ve emin olduk. Bugüne kadar korona virüsü olan hiç bir vakamız olmadı" diye konuştu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduklarını ve yine Bakanlık bünyesinde bilim kurulunun görev aldığını aktaran Bakan Fahrettin Koca, tüm tedbirler alındığını ve vatandaşların endişeye mahal vermemesi gerektiği vurgusunu yaptı.

Çin'de 25 kişiye yakın Türk vatandaşlarının Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından ortak bir çalışmayla ambulans uçağı ile getireceklerini kaydeden Bakan Koca, "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bazı hastanelerde koronavirüsüne karşı önemli tedbirler alındığını da aktaran Sağlık Bakanı Koca, "Bunu net söylemek istiyorum bugüne kadar termal kameradan ve korona virüsü olan hiç bir vakamız olmadı" diye konuştu.