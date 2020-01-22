Sağlık Bakanı Koca'dan gizemli virüs açıklaması; Risk altında değiliz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinde baş gösteren ve şu ana kadar 9 kişinin ölümüne neden olan virüs salgını ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bugün Bakanlıkta virüs ile ilgili bir risk değerlendirme toplantısı yapılacağını kaydeden Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı. Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır" diyerek Türkiye'de şu anda virüs taşıyan bir hasta ya da risk durumunun oluşmadığını kaydetti.

Çin'de yayılan gizemli virüs ile ilgili yaptığı açıklamada ise Bakan Fahrettin Koca, "Bu virüsün dün 295 insanda tespit edildiğini biliyoruz. Bizde şu an herhangi bir hastanın, riskli bir hastanın olmadığını belirtmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var." diye konuştu.