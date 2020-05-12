Sağlık Bakanı Koca'dan hemşireler günü mesajı; Onlar kusursuz kahraman!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler günü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında hemşireler için kusursuz kahraman ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan hemşireler günü mesajı; Onlar kusursuz kahraman!
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12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. koronavirüs salgınıyla mücadelede görevlerini fazlasıyla yerine getirerek canla başla çaşılan heşireler için kusursuz kahramanlar ifadesine yer verdi.

Sağlık Baka- Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN."

Sağlık Bakanı Koca'dan hemşireler günü mesajı


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