Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsüne dair önemli açıklama; Türkiye'de olma ihtimali yüksek!

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerine Koronavirüs ile ilgili bir sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tüm Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü salgınına karşı alınan önlemleri aktardı.

Avrupa'da koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerin alınmakta gecikildiğini kaydeden Bakan Koca, "Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak" diye konuşrken virüsün şu anda Türkiye'de tespit edilmediğini fakat olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

Bilim Kurulununhızlı bir şekilde 15 Ocak'ta bir rehberv hazırladığını ve bu rehberde enfeksiyona ilişkin bilgiler vaka tanımı yönetimi izolasyonların nasıl olması gerektiği yer aldığını aktaran Bakan Koca, "Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu.

Bu adım dünyada geç kalındı. Yeni yeni termal kameralar koyulmaya başlandı. Wuhan kentinde yayılım göstermesiyle biz 5 Şubat'ta bütün uçuşlarımızı durdurduk. Avrupa ülkeleri hiç uygulamadı. Avrupa'da yayılması da bu durum kritik." diye konuştu.

Koronavirüsü teşhisi öncesinde ateşli vakanın erken dönemde yakalanmasını önemini vurgulayan Koca, "1 hafta 10 gün öncesine kadar Amerika termal kamera koyalım mı koymalım mı diye tartışıyordu. 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. O dönemde Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi. İran'da bu enfeksiyonun yoğunlaştığı görüldü. Kum ve Meşhed odak olmaya başladı. Erken dönemde sınırları kapattık. İran geç bildirmiş oldu 23 Şubat'ta bütün sınırları kapatmış olduk. 1 gün önce kara yolu ile giriş yapanların sayısı 3500'ü geçiyordu buradan gidenlerin 4 bine yakındı. İran ile çok yoğun bir trafiğimizin olduğunu gördük. O dönemde katı kurallar uygulanmamış olsaydı girecek bu sayısı 20 binden aşağı olmazdı." ifadelerini kullandı.

Bir Avrupa ülkesi olan İtalya da koronavirüsü salgınına karşı genel anlamda önlem almadığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor halen geç kalmaya devam ediyor. Hiçbir tedbir almadı halen aynı şekilde. Şu an İtalya büyük bir sorun yaşıyor. Almanya önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak. Fransa daha büyük sorun yaşayacak. Avrupa'da var olan ilişkimiz her geçen gün yoğun bir ilişki. Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an sadece şunu söyleyebiliriz bu virüs tespit edilebilmiş değil. Dün bir örnek vermiştim bu salonda şu an 100'e yakın kişiyiz sarılık veya Hepatit B taşıyıcısı hiç kimse yok demem ne kadar doğru değil ise tetkik yaparak bunu söylemem gerekiyorsa aynı şekilde tespit edilmiş corona virüs olmadığını ama bu şu an tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir veya bir gün sonra çıkabilir. İşin gerçekliği bu. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor. Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor.

Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor. Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez."

İran ile olan sınır kapılarının açık kalmasıyla birlikte hastalığın Türkiye'de de kısa sürede görülebileceğini belirten Bakan Koca, "Tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok. Bir gün sonra da çıkabilir, sonra da çıkabilir. Bu yüzden bizim bu dönemde küresel sorunla ulusal mücadele etmemiz gerek. Bulaşıcılığını önlememiz gerekiyor." diyerek vatandaşların salgın ile ilgili gerekli önlemlerde çok dikkatli olmalarını istedi.

Bu açıklamaları toplumu bir şeylere alıştırmak için söylediğinin altını çizen Sağlık Bakanı Koca, Y"urt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir.

Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal." diyerek vatandaşların mümkün mertebe yurt dışına çıkmamalrı gerektiğini ve yurt dışından gelen vatandaşların ise kendisini mutlaka 14 gün evde izole etmesini istediklerini kaydetti.