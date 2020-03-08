Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

in'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya ülkelerine yayılan ölümcül koronavirüs (kovid-19) salgını ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü verileri doğrultusunda, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığı ve bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'de alınan sıkı önlemler ile birlikte Ülkemizde koronavirüsüne rastlanılmadığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün listesine girmemeyi başardığına dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca paylaşımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu da paylaşarak "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerine yer verdi.