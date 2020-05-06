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Sağlık Bakanı Koca, İstiklal Caddesindeki o görüntüyü beğenmedi ve uyardı; Çok erken!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı gösteren bir fotoğrafı yayınlayarak vatandaşları bu durum için çok erken olduğunu söyleyerek uyardı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:11
Sağlık Bakanı Koca, İstiklal Caddesindeki o görüntüyü beğenmedi ve uyardı; Çok erken!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini sık sık hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Ceddesindeki görüntüye ilişkin bir paylaşım yaparak vatandaşları uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı normal iş gününde vatandaşların sokakta çok fazla kalabalık yapması ve sosyal mesafe kuralalrına uymadıklarının görüntüğü fotoğraf hakkında yorum yapan Bakan Koca, bu durumun çok erken olduğunu ve tedbirlerin bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Paylaşımında söz konusu kalabalığı gösteren fotoğrafa yer veren Bakan Koca, fotoğrafı "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." notuyla paylaşarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, İstiklal Caddesindeki o görüntüyü beğenmedi ve uyardı; Çok erken!

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