Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin başarısını açıkladı

Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası görüldükten sonra gerek alınan tedbirle gerekse uygulanan tedavi yöntemleriyle Dünya genelinde çok önemli bir başarı yakayan Türkiye, Johns Hopkins Üniversitesinin listesinde yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üniversitenin son verilerini paylaşarak Türkiye'nin başarı oranını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs salgınında Türkiye'dekin yüzde 2.8. olduğunu belirterek bu oran ile ülkenin ne kadar başarılı bir yol izlediğini belirtti. Bakan Koca paylaşımında "Ölüm oranları Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran İngiltere'de 14.1. İtalya'da 14.3. Fransa'da 15.5. ABD'de ise 5.9" ifadelerine yer verdi.