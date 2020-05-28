Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin başarısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre Türkiye'deki ölüm oranları bilgisini paylaşarak Türkiye'nin salgınla mücadelesinde ne kadar başarılı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin başarısını açıkladı
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Türkiye'de ilk koronavirüsü vakası görüldükten sonra gerek alınan tedbirle gerekse uygulanan tedavi yöntemleriyle Dünya genelinde çok önemli bir başarı yakayan Türkiye, Johns Hopkins Üniversitesinin listesinde yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üniversitenin son verilerini paylaşarak Türkiye'nin başarı oranını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs salgınında Türkiye'deki ölüm oranın yüzde 2.8. olduğunu belirterek bu oran ile ülkenin ne kadar başarılı bir yol izlediğini belirtti. Bakan Koca paylaşımında "Ölüm oranları Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran İngiltere'de 14.1. İtalya'da 14.3. Fransa'da 15.5. ABD'de ise 5.9" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin başarısını açıkladı


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