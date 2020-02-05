Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüsü ile ilgili açıklama yaptı! Uygulama başlıyor

Dünya genelinde büyük tehlike yaratmaya başlayan ve üzerinde laboratuvar çalışmaları devam eden koronavirüsü ile ilgili olarak ülke yönetimleri tedbir almaya başladı. Bu kapsamda Çin ile karşılıklı uçuş seferleri kontrol altına alınırken ve büyük ölçüde durdurulurken, son aşamada daha kapsamlı bir uygulamaya geçileceği öğrenildi. Salgının Türkiye'de henüz hiç kimseyi etkilemediği bilgisi paylaşılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüs ile ilgili olarak alınan yeni tedbir hakkında açıklamalarda bulundu.

Termal Kamera Uygulaması Yarın Başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre yarından itibaren Türkiye'ye giriş yapan tüm uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulaması yapılacak. 15 yaşından küçüklerde koronavirüsü vakasının görülmediğinin altını çizen Fahrettin Koca, okullarda gerginlik yaşanmasının gereksiz olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de maske stoklarının azalmasına yönelik olarak da açıklamada bulunan Koca, stokların yeterli olduğunu ve üretim kapasitesininde yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Maske fiyatlarında artışa gidilmesiyle ilgili şikayetleri göz önünde bulundurduklarını ifade eden Koca, bu tarz bir durumda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulması gerektiğini ifade etti.