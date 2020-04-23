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Sağlık Bakanı Koca'nı bahsettiği Virülans nedir? Viral virülans'ın etkileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili bilgiler paylaştığı konuşması sırasında kullandığı 'Virülans' herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Merak uyandıran terimin ne olduğunu merak eden vatandaşlar 'Virülans ne demek?' sorusunun yanıtını aramaya başladı..

23 Nisan 2020 Perşembe 13:57
Sağlık Bakanı Koca'nı bahsettiği Virülans nedir? Viral virülans'ın etkileri nelerdir?

Tıp dilinde kullanıla viral virülans faktörleri bilindiği üzere vücut içerisinde enfeksiyona neden olurlar ve meydana gelen viral hastalığın ciddiliğini belirlerler. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın kornavirüs vakaları hakkında bilgiler verdiği sırada kullandığı 'Virülans' terimi de vatandaşlar arasında merak uyandıran bir konu oldu. Viral hastalığı ciddiyetinin ne derece olduğunu merak edenler 'Virülans ne demek?' sorusunu sormaya başladılar. İşte Virülans nedir? Viral virülans'ın etkileri nelerdir? sorusunun yanıtları..

VİRÜLANS NEDİR?

Virülans, bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneğidir. Patojenlik terimi mutlak anlamda hastalığa neden olma yeteneği için kullanılır, virülans ise bir patojenin ne derecede hastalık yapabileceğini ifade etmek için kullanılır. Virülansın sıfat hali virülandır (Latince virulentus, “zehir dolu”). Ekolojik bir bakış açısıyla virülans, bir parazitin neden olduğu, konak organizmadaki evrimsel uyum azalmasıdır.

VİRÜLANS VİRÜSLERİ

Viral virülans faktörleri enfeksiyona neden olurlar ve meydana gelen viral hastalığın ciddiliğini belirlerler. Bakterilerin hastalığa yol açma yeteneğini belirleyen faktörler, enfeksiyon yapan bakteri sayısı, vücuda giriş yolu, konak organizmanın savunma mekanizmalarının etkisi ve virülans denen, bakterinin kendine has özelliklerdir. Bazen konak organizmanın savunma mekanizmaları enfeksiyonu engellerken konak dokulara da zarar verebildiği için, konak aracılıklı patogenez de önemli olabilir.

Çoğu Virüs konak hücrelerde spesifik olarak bağlandıkları reseptör proteinlere gerek duyar. Tipik olarak bu konak proteinleri endositoz yoluyla hücre içine alınırlar ve onlara bağlı olan virüsler de böylece hücre içine girer. AIDS hastalığının etkeni HIV gibi virülan virüslerin konak savunma sistemlerinden kaçınmak için mekanizmaları vardır. HIV, Yardımcı T-lenfosit hücrelerini enfekte ederek konağın adaptif bağışıklık sistemini zayıflatır ve sonunda konakta immün yetmezlik oluşmasını sağlar. Ölüm genelde bağışıklık sisteminin AIDS virüsü tarafından bozulmasınin bir sonucu olarak oluşan fırsatçı enfeksiyonlardan dolayı olur. Bazı viral virülan faktörleri ise, ateş gibi, konağın savunma amaçlı enflamasyon tepkileri sırasında çoğalma yeteneğini verir. Çoğu virüs konak içinde uzun bir dönem bir zarara neden olmadan varlıklarını sürdürebilir. Aşırı virülan virüslermutasyon ve doğal seleksiyon sonucu konak içindeki viral popülasyon içinde evrimleşirler.

Nörovirülan terimi, sinir sitemini istila edip orada hastalığa neden olan, kuduz ve herpes simpleks gibi virüslere değinmek için kullanılır.

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