Sağlık Bakanı Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Leyla'nın babasına uçak ayarlandı

İsveç'in Malmö kentinde yaşayan kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken, koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen ülkede herhangi bir hastaneden yardım alamadı ve evine gönderildi. Hastanelerin kendilerine yardım etmediğini ve babalarının ölüme terk edildiğini söyleyen ve Türkiye'ye bir çağrıda bulunan kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sesi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı buldu.

Bunun üzerine Türkiye harekete geçti ve yurt dışında tedavi edilmeyen koronavirüs hastası Türk vatandaşının yurda dönüşü için hazırlıklar başlatıldı. Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçtiler ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat Samira Gülüşken'i arayarak, 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuna ilişkin bilgiler aldı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi. Gülüşken ailesi gönderilen uçakla yurda döndükten sonra Antalya'ya getirilecek.

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Sağlık Bakanı Koca, babasının durumunu bir videoyla anlatan Leyla'ya müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden vererek 'Sevgili Leyla, sesini duyduk, İsveç'e geliyoruz.' derken paylaşımında İsveç'e gidecek ambulans uçağın ve sağlık ekibinin fotoğrafını da paylaşan Koca, şöyle devam etti:

"Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler."

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı sonrasında ise mesajına sosyal medya hesabından yanıt veren Leyla Gülüşken, "Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum. Bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup, her koşulda her yardımda bulundular. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene." dedi.

Leyla Gülüşken, babasının 13 gün önce koronavirüse yakalandığını ve hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını söylemiş babasının sağlık durumu kötüleşince tekrar hastaneyi aradıklarını fakat olumsuz yanıt aldıklarını belirtmişti. Leyla, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Covid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanarak sonrasında tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktararak "Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik" ifadelerini kullanarak Türkiye'den yardım talebinde bulunmuştu.