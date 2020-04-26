İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

Sağlık Bakanı Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Leyla'nın babasına uçak ayarlandı

İsveç’te yaşayan ve koronavirüs salgınına yakalanan ve aynı zamanda kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken'in tedavi edilmediğini bildiren kızı Leyla sesini Türkiye'ye duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, talimat verdi ve Leyla'nın ailesi ve hasta babası için İsveç'e gönderilecek uçak ayarlandı.

26 Nisan 2020 Pazar 12:10
Sağlık Bakanı Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Leyla'nın babasına uçak ayarlandı

İsveç'in Malmö kentinde yaşayan kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken, koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen ülkede herhangi bir hastaneden yardım alamadı ve evine gönderildi. Hastanelerin kendilerine yardım etmediğini ve babalarının ölüme terk edildiğini söyleyen ve Türkiye'ye bir çağrıda bulunan kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sesi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı buldu.

Bunun üzerine Türkiye harekete geçti ve yurt dışında tedavi edilmeyen koronavirüs hastası Türk vatandaşının yurda dönüşü için hazırlıklar başlatıldı. Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçtiler ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat Samira Gülüşken'i arayarak, 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuna ilişkin bilgiler aldı.

Sağlık Bakanı Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Leyla'nın babasına uçak ayarlandı

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi. Gülüşken ailesi gönderilen uçakla yurda döndükten sonra Antalya'ya getirilecek.

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Sağlık Bakanı Koca, babasının durumunu bir videoyla anlatan Leyla'ya müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden vererek 'Sevgili Leyla, sesini duyduk, İsveç'e geliyoruz.' derken paylaşımında İsveç'e gidecek ambulans uçağın ve sağlık ekibinin fotoğrafını da paylaşan Koca, şöyle devam etti:

"Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler."

Sağlık Bakanı Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Leyla'nın babasına uçak ayarlandı

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı sonrasında ise mesajına sosyal medya hesabından yanıt veren Leyla Gülüşken, "Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum. Bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup, her koşulda her yardımda bulundular. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene." dedi.

Leyla Gülüşken, babasının 13 gün önce koronavirüse yakalandığını ve hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını söylemiş babasının sağlık durumu kötüleşince tekrar hastaneyi aradıklarını fakat olumsuz yanıt aldıklarını belirtmişti. Leyla, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Covid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanarak sonrasında tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktararak "Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik" ifadelerini kullanarak Türkiye'den yardım talebinde bulunmuştu.


 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaIsveçLeyla GülüşkenEmrullah GülüşkenAmbulans Uçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsüne karşı zafer kazandı! Şimdi sıra lösemide
Koronavirüsüne karşı zafer kazandı! Şimdi sıra lösemide
Kovid-19 aşısı ve ilacı ne zaman üretilecek? TÜBİTAK Başkanı 2021'i işaret etti
Kovid-19 aşısı ve ilacı ne zaman üretilecek? TÜBİTAK Başkanı 2021'i işaret etti
Kovid 19 vücudumuza nasıl giriyor! Bilim insanları açıkladı
Kovid 19 vücudumuza nasıl giriyor! Bilim insanları açıkladı
Yerli solunum cihazı güven tam! Hekimlere göre muadillerinden de üstün
Yerli solunum cihazı güven tam! Hekimlere göre muadillerinden de üstün
Yapılan araştırma, Filtre kahveyi yararlı Türk kahvesini ise zararlı buldu
Yapılan araştırma, Filtre kahveyi yararlı Türk kahvesini ise zararlı buldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması! Yarın deneyler başlıyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması! Yarın deneyler başlıyor

Popüler Haberler

Devlet ücretsiz hazine arazisi kiralama başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Miktarı Arttırıldı! Şartlı Doğum, Eşi Vefat Eden Yardımları Başvurusu Nasıl Yapılır?
2020 PYBS, İOKBS bursu ne kadardır? İOKBS bursu nasıl alınır? PYBS bursları ne zaman, ayın kaçında yatar ?
Evde tek kullanımlık önlük nasıl dikilir, Önlük yaparak ne kadar kazanılır?
ATV Nihat Hatipoğlu 2020 ramazan programlarından ne kadar para kazanıyor?
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri mi dönüyor mu? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da yeniden rol alıp oynayacak mı?
Survivor 2020 58. Bölüm tanıtım fragmanı 26 Nisan Pazar
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gideceğim yasak mı? 65-20 yaş zorunlu hal izin belgesi nereden nasıl alınır?
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Özgürlüğün Sesi Bilal filmi oyuncuları konusu ve fragmanı TV'de ilk kez ATV'de
isim şehir oyunu nasıl oynanır? İsim şehir oyunu kuralları
Lig maçları ne zaman başlayacak? TFF Süper lig için tarih verdi!
Eşi vefat eden kadının hakları nelerdir? Eşi vefat eden kadınlar maaş başvuru şartları
Askerlik celp tarihi ve yeri e-Devlet’ten nasıl öğrenilir? E-devlet Mayıs 2020 askerlik yeri sorgulama
Türk Telekom 2020 ramazan özel 10 GB'a kadar internet kampanyası
Yunus Emre Akkor kimdir? ATV Yunus Emre Akkor ile İftara Ne Pişirsem sunucusu hakkında bilgiler
2020 Hayat sigortası ölüm yazminatı hesaplama nasıl yapılır? Ölüm tazminatı nereden alınır?
Boşanan kadınlara ve eşi vefat eden kadınlara verilen devlet destekleri nelerdir?
4 Aşamalı normalleşme yol haritası nedir? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak?
Yaparsın Aşkım başvuru şartları ve whatsapp başvuru numaraları
2020 Türk Telekom ramazan ayı bedava internet kampanyaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.