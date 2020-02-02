Sağlık Bakanı Koca'dan, Çin'den gelen Türk vatandaşlarla ilgili son durum açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 300'den fazla insanın ölümü 124 binden fazla fazla insanda da virüs vakasının görülmesi üzerine Ülkede bulunan Türk vatandaşları özel olarak hazırlanan uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

Çin'den tahliye edilen vatandaşların uzun süredir Çin'de izole durumda olduklarını ve Ülkeye getirildikten sonra Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 14 gün boyunca uçak mürettabıta dahil hepsinin gözetim altında tutulmasına karar verildiğini belirten Bakan Koca, hastanede yapılan tetkikler sonucu hiç birinde Corona viüsüne rastlanmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında "15 yaş altı 5 çocuğumuz var. Bunlarla ilgili de özel talepler olabilir. Ne gibi alışkanlıkları varsa beslenme dahil olmak üzere bunu yerine getirmek üzere bir gayret içinde olduğumuzu ifade ettim. Bugün numuneler alınmıştı. Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Yarın numunelerle ilgili de sonuçları açıklamış olacağız. Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde şu ana kadar yeni bir Coronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmadığı vurgusunu yapan Sağlık Bakanı Koca, Dün ulusal laboratuvarda çalışılan örnekte de her hangi bir virüse rastlanmadığını kaydederek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak çok önce harekete geçen ve tedbirlerini alan ülkelerden biriyiz dedi ve ekledi. Şu ana kadar Çin'de 14 bin vaka görülmüştür. Ülkemizde hastalık görülmemiştir." diye konuştu.

Corona virüsü ile ilgili her türlü tedbiri ve gelişmeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştıklarını ve bundan sonra da paylaşmaya ve halkı bilgilendirmeye devam edeceklerine dikkat çeken Bakan Koca, konuşmasında "Türkiye olarak önceliğimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve refahı için seferber etme anlayışıyla hareket ediyoruz." ifadelerine de yer verdi.