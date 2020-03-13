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Sağlık Bakanından Flaş açıklama ! Korona-virüs 1 kişide daha tespit edildi.

Sağlık bakanı Fahrettin KOCA yapmış olduğu açıklamada korona-virüs vakasının ülkemizde bir kişide daha tespit edildiğini duyurdu.

13 Mart 2020 Cuma 09:29
Sağlık Bakanından Flaş açıklama ! Korona-virüs 1 kişide daha tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada korona-virüsünün ülkemizde bir kişide daha tespit edildiğini duyurdu, Böylelikle ülkemizde vaka sayısı 2'ye çıkmış oldu.


Bakan kocanın konuyla ilgili açıklması şu şekilde 

"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." Dedi

Son Güncelleme: 13.03.2020 09:39
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVirüs Kaç Kişiye BulaştıBakan Koca
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