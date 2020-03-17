Sağlık Bakanlığı Alo 184, Korona Danışma hattı hizmete başladı

Dünyayı etkileyen ve Türkiye’de de 5 kişide tespit edilen korona virüs ile ilgili bir önleme daha adım atıldı. Sağlık Bakanlığı Alo 184 Korona Danışma Hattını hizmete sundu. Korona virüs için tedbirler alınmaya devam ediliyor. Son alınan tedbir ALO 184 hattı oldu.

ALO 184 Korona Danışma Hattı

Türkiye’de vaka sayısının 5 e çıkmasının ardından ALO 184 Korona Danışma Hattı hizmete açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hizmetin başladığını açıkladı. Korona virüs hakkında detaylı bilgi öğrenmek için bu hattı herkes arayabilir.

Korona Danışman Hattı Ne İşe Yarıyor?

Virüsten korunma yolları, yanlış bilinen bilgiler vb. konular bu hat üzerinde vatandaşa anlatılmaktadır. Yanlış bilgilerin ortadan kalkması sağlanmaktadır ve sosyal medya üzerinde manipülasyon amaçlı kullanılan mesajlar hakkında da bilgi verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ALO 184 Korona Danışma Hattı, genel sağlık hizmetleri için vatandaşlara hizmet veren bu hat, korona enfeksiyonu için hizmet etmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları kolay bir şekilde izne çıkabilmektedir. Ayrıca yurt dışına çıkışların yapılmaması gerektiği de açıklamada belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptığı açıklamada Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan uçuşların 14 Mart 08.00 saati itibariyle 17 Nisan’a kadar durdurulduğunu söyledi.