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Sağlık Bakanlığı bünyesine bilimsel araştırmalar için yeni komisyon kuruldu

Sağlık Bakanlığı, başlatmış olduğu çalışmalar sonrasında koronavirüsle mücadelede bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi için 'Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu' kurulduğunu duyurdu. Buna göre; Kovid-19 hastalığı ile ilgili olarak insanlar üzerinde yürütülecek olan tüm bilimsel çalışma ve araştırmalar etik kurula başvurulmadan önce kurulmuş olan yeni komisyona bildirim yapılacak.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:48
Sağlık Bakanlığı bünyesine bilimsel araştırmalar için yeni komisyon kuruldu

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesibe 'Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu' kurulmasına karar verildi. Bakanlık kurulan yeni komisyonla ilgili ve Kovid-19 konusunda yürütülecek bilimsel araştırmalara ilişkin tüm bilgileri içeren resmi yazıyı YÖK ve 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderdi.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni komisyonla birlikte bundan sonra Kovid-19 salgını ile ilgili olarak insanlar üzerinde yürütülecek olan tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar etik kurul başvurusundan önce kurulan yeni komisyona bildirim yapacak. 

bakanlık tarafından kurul ile ilgili gönderilen bilgilendirme yazısında, tüm dünyanın en önemli gündem maddesi olan Kovid-19 salgını ile hemen her ülkenin imkanları ölçüsünde mücadele ettiği vurgulandı ve bu mücadele içerisinde ülkelerin aldığı kararlar ile toplumun bu kararları hayata geçirmedeki başarısında sağlık alt yapısının ve yetişmiş insan kaynağının büyük etkisi olduğu belirtildi. Yazıda ayrıca; “Tanı süreçleri, kontrol tedbirleri, hastaların tedavi algoritmaları ve hastalara ilişkin bildirimler açısından tam bir standardizasyon söz konusu olamamıştır. Dünya Sağlık Örgütü zaman içinde ülkelerin imkanlarını da dikkate alarak tanı ve bildirim konusunda bazı standardizasyonlar önermiş ve süreçte bazı revizyonlar yapma durumunda kalmıştır. Tedavi konusunda kanıt değeri yüksek bir algoritma üzerinde uzlaşılamamıştır” denildi.

YÖK ve 81 İl Valiliğine gönderilen yazıda; Bakanlığın fedakarca uğraş veren sağlık personelinin emeklerinin dokümante edilmesi, ülke tecrübelerinin geleceğe miras bırakılacak şekilde belgelenmesi ve bu tecrübelerin dünya ile akademik platformda paylaşılmasına önem verdiği vurgulandı. Salgın sürecinde sağlık alt yapısının ve dijital hasta kaydının avantajını yaşamış bir ülke olarak Türkiye'nin elde ettiği verilerden tüm insanlığın yararlanabileceği yönler olduğuna inanıldığı kaydedilen açıklama metninde şöyle denildi:

"Bakanlığımız, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 57, 64 ve 279. maddeleri kapsamında salgın hastalıklarla ilgili yetki ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak bilim adamlarımızın bu konuda yapacağı araştırmaları teşvik etmek ve bu araştırmalara destek vermek arzusundadır. Ayrıca Bakanlığımızın bu stratejisi yönünde TÜSEB tarafından salgın sürecinde ülkemizin tecrübelerine ilişkin yapılacak yayınların teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu teşvik usulleri, TÜSEB tarafından yayımlanacaktır. Yapılacak retrospektif veya prospektif araştırmalarda ihtiyaç duyulacak veriye ulaşımın kolaylaştırılması, gerektiğinde büyük seriler oluşturabilecek network kurulmasına destek verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve TÜSEB yayın destek programına alınması amacıyla Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur.

Kovid-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir. Daha önce etik kurul izni almış Covid-19 konusundaki araştırmalar için de en geç 10 gün içerisinde Komisyona başvuru yapılmalıdır. Komisyon bildirim formları, https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinde bulunmakta olup online doldurulacaktır. Araştırmalar, komisyon tarafından en fazla 5 iş günü içinde değerlendirilecek ve geri dönüş sağlanacaktır. Vaka takdimleri bu kapsama dahil değildir. İş bu yazının devlet ve vakıf üniversitelerine, ilinizde bulunan tüm sağlık kuruluşlarına ve bilimsel araştırma etik kurullarına duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKovid 19Koronavirüsle MücadeleAraştırma KomiyonuBilimsel Araştırma
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