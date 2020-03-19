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Sağlık bakanlığı duyurdu! Bu siteden korona riskinizi online sorgulayabilirsiniz

Sağlık bakanlığı tüm dünyayı esir alan korona virüsü ile mücadele kapsamında kişilerin korona risklerini online sorgulayabilecekleri internet sitesini erişime açtı. Detaylar haberimizde..

19 Mart 2020 Perşembe 19:04
Sağlık bakanlığı duyurdu! Bu siteden korona riskinizi online sorgulayabilirsiniz

Çin'de ortaya çıkan ve Avrupa'yı üssü ilan eden korona virüsüne karşı ülkemizde Sağlık Bakanlığından bir tedbir daha geldi.

Tüm dünyayı esir alan korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri Korona Bilgilendirme Websitesi erişime açıldı.

Daha önce 184 hattından yapılan uygulama şimdi de koronaonlem.saglik.gov.tr üzerinden hizmete sunuldu.

Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor.

Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

1 SAATTE 100 BİN KİŞİYE ULAŞTI
Web sitesinin uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaştı. Sistemin, çok kısa bir süre içerisinde İngilizcesi yayına alınacak ve dünyanın kullanımına sunulacak.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

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Son Güncelleme: 19.03.2020 19:41
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKorona VirüsKORONA RİSK SORGULAMA
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