İstanbul
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85195
ALTIN
310.279
DOLAR
6.5246
STERLİN
7.5628
EURO
7.0169

Sağlık Bakanlığı kanalıyla online koronavirüsü sorgulama işlemlerini başladı

Sağlık Bakanlığı, bugün online koronavirüs sorgulama işlemleri websitesini yayına açtı. "koronaonlem.saglik.gov.tr" adresi üzerinden yapılan girişlerde koronavirüsü hakkında detaylı bilgilendirmeler yer alıyor.

19 Mart 2020 Perşembe 22:37
Sağlık Bakanlığı kanalıyla online koronavirüsü sorgulama işlemlerini başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün uygulamaya geçirilen koronavirüs sorgulama işlemleri websitesi hizmete açıldı. vatandaşların koronavirüsü hakkında bilmek istedikleri ve kolayca koronavirüsü kontrolü yapacakları siteye "koronaonlem.saglik.gov.tr" adresi üzerinden giriş yapılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama sistemin makine öğrenme algoritması ile çalıştığı belirtildi ve açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor."


Uygulamaya açılan Web sitesi ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaşırken sistemin çok kısa bir süre içerisinde İngilizcesinin yayına alınacağı ve o şekilde kdünya genelinde kullanımına sunulacağı öğrenildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, buradan çıkan sonuçların sadece öneri niteliği taşımakta olduğu ve nihai bir sonuç/kesinlik içermediği sadece tavsiye niteliğinde olduğunu belirtti.

SİSTEME GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüOnline IşlemlerKoronavirüsü Sorgulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık bakanlığı duyurdu! Bu siteden korona riskinizi online sorgulayabilirsiniz
Sağlık bakanlığı duyurdu! Bu siteden korona riskinizi online sorgulayabilirsiniz
Koronavirüsü öksürüğü nasıl anlaşılır? Her kuru öksürük virüs belirtisi gösterir mi?
Koronavirüsü öksürüğü nasıl anlaşılır? Her kuru öksürük virüs belirtisi gösterir mi?
Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Sosyal medyada paylaşılan sağlık çalışanı videosundaki bilgiler hakkında açıklama!
Sosyal medyada paylaşılan sağlık çalışanı videosundaki bilgiler hakkında açıklama!
Maskelerle ilgili flaş karar! 3 maske artık reçete ile alınacak
Maskelerle ilgili flaş karar! 3 maske artık reçete ile alınacak
DSÖ'den önemli uyarı! Koronavirüse karşı Ibuprofen içeren ilaçları kullanmayın
DSÖ'den önemli uyarı! Koronavirüse karşı Ibuprofen içeren ilaçları kullanmayın

Popüler Haberler

Gün boyu tok kalmanıza yardımcı olacak yulaflı smoothie tarifleri
2020 Türk vatandaşlarından vize istemeyen Avrupa ülkeleri
Çukur yeni bölüm neden yok? 23 Mart Show TV Çukur 93. Bölüm neden yayınlanmıyor?
Şok market 21-24 Mart 2020 aktüel indirimli ürünler broşürü
Botoks yapılabilen bölgeler nerelerdir? Botoks operasyon fiyatları 2020
EBA TV Uzaktan Eğitim kanalı haftalık ders programları ve ders saatleri
Doğum parası ödemesi ne kadardır? 2020 – Doğum Parası Başvuru Şartları Nelerdir?
Microblading uygulaması nedir? 3D Microblading kıl tekniği 2020 fiyatları
Turkcell bizce nedir? Nasıl kullanılır? Turkcell bizce amacı nedir?
2020 noter araç devir ücreti, araç satış işlemleri ve gerekli evrakları - 2.el araç satışı şartları noter çalışma saatleri
Parmak çıtlatmak sağlığa zararlı mıdır?
Ece Erken neden yok? Beyaz TV Ece Erken istifa mı etti?
Fox TV Baraj dizisi izlendi mi, dizi tutar mı, devam edecek mi? Baraj 1. bölümü ne kadar izlendi?
Koronavirüs devletten esnafa 3 6 Ay ödemesiz faizsiz kredi yardımı
Yeni Youtube dizisi Aşk Falan Filan konusu ve oyuncuları
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kimlerden oluşuyor? Sağlık Bakanlığı bilim kurulu görev ve yetkileri neler?
Öğretmen ve Baraj dizisi çekimlerine koronavirüs arası!
19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı belli oldu! İşte ATV, FOX TV, Atv, SHOW TV, Kanal D, TRT 1 ve Star TV kanallarının güncel yayın akışları
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
BluTV Aynen Aynen yen 4.Sezon ne zaman başlayacak? Aynen Aynen yeni sezon için onay çıktı!
Tuzlu su corona virüsü bulaşmasını önler mi? Tuzlu suyla gargara corona virüsü etkisini geçirir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.