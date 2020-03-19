Sağlık Bakanlığı kanalıyla online koronavirüsü sorgulama işlemlerini başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün uygulamaya geçirilen koronavirüs sorgulama işlemleri websitesi hizmete açıldı. vatandaşların koronavirüsü hakkında bilmek istedikleri ve kolayca koronavirüsü kontrolü yapacakları siteye "koronaonlem.saglik.gov.tr" adresi üzerinden giriş yapılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama sistemin makine öğrenme algoritması ile çalıştığı belirtildi ve açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor."



Uygulamaya açılan Web sitesi ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaşırken sistemin çok kısa bir süre içerisinde İngilizcesinin yayına alınacağı ve o şekilde kdünya genelinde kullanımına sunulacağı öğrenildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, buradan çıkan sonuçların sadece öneri niteliği taşımakta olduğu ve nihai bir sonuç/kesinlik içermediği sadece tavsiye niteliğinde olduğunu belirtti.

SİSTEME GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!