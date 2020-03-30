Sağlık Bakanlığı Koronavirüs ile mücadelede restoran kararları belli oldu!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında restoranlarla kararını verdi. Restoranlarda masaların arasındaki mesafenin en az bir metre olmasına, kapı kollarının temiz tutulmasına ve ortak kullanımdaki eşyalara büyük bir titizlik gösterilmesine ve çalışanların hijyenine özen göstermesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu’nun önerileri üzerine restoranlar için yeni tedbirleri hayata geçiriyor. Bu bağlamda Bakanlığın yeni aldığı tedbirler;

Mekanlar temizlikten sonra en az 1 saat havalandırılacak

Bakanlığın aldığı karar üzerine restoranlarda masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak, odalar ve diğer kapalı alanlarda camlar günlük rutin temizlik sırasında açık olup temizlik sonrasında en az bir saat boyunca havalandırılacak.

Ellerle sıkça dokunulan yüzeyler, kapı kolu, batarya, tırabzan, düğme, işyeri telefonu ahizesi ve ortak kullanım alanlarındaki lavabo ve tuvalet temizliği özenle yapılacak.

Dokunanlar ellerini yıkayacak

Bardak ve tabak başta olmak üzere diğer ortak kullanılan eşyalar kullanımlardan sonra su ve deterjanla yıkandıktan sonra kullanımına dek temiz bir ortamda saklanacaktır. Restoran personeli el temizliğine dikkatli olacak, eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacaktır. Solunum enfeksiyonu gibi bulguları olan personel şikayetleri geçinceye dek çalıştırılamayacak, müşterilerin kişisel eşyalarına temas eden bireyler bu işlemlerden sonra derhal ellerini yıkayıp alkol bazlı el septiğiyle el temizliği yapacaktır.