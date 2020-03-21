Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedbirlerine yenilerini ekledi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde uyguladığı koronavirs tedbirlerine yenilerini ekledi. Kovid-19 salgını nedeniyle konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde de yeni tedbirler alınmasına karar verdi.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı alınan tedbirler giderek genişliyor. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yenş çalışmalar yaparak bazı yerler tedbir alınacak listesine eklendi.

Buna göre; konaklama tesisleri, oteller gibi işletmelerde konaklayan vatandaşların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak. Bunlar, olası vaka durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi için büyük önem arz edecek. Bakanlık tarafından uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri doğrultusunda otel odaları ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.

Restoran gibi işletmelerde ise genel enfeksiyon bulaşma riskinin önüne geçmek için mekan içerisinde ki masalar yeniden düzenlenecek ve her bir masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak. Ortak olarak kullanılan (bardak,tabak, kaşık,çatal v.b,) kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla özenli yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanması sağlanacak.

Restoranda çalışanlar, el hijyenine dikkat edecek ve sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanması zorunlu tutulacak. Bazı restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması olması gözönünde bulundurularak riskli bir uygulama olması nedeniyle gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanacak.

Diğer taraftan; Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde koronavirüsü salgınında merkezlerde kalanların yüksek risk grubunda olmaları ve hayati risklerinin yüksek olması nedeni ile semptom ve bulguları (ateş, kan basıncı, nabız sayısı, solunum sayısı, şuur durumu ve oksijen satürasyonu) huzurevi sağlık personeli tarafından yakından takip edilecek. Bu belirtileri ile ilgili şikayetler olması durumu göz önünde bulundurulacak ve bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri, nakil araçlarını Kovid-19 rehberinde belirtilen ambulans temizliği usul ve esaslarına göre yapılacaklar ve aynı odada birden fazla kalan kişilerin cerrahi maske takması sağlanacak. Eğer olası olguya refakat etmezlerse odalarında izole olmaları sağlanacak.

Yurtlarda ise genel enfeksiyon bulaşma riskine karşılık tüm odaların ve diğer kapalı alanlardaki camlaın günlük rutin temizlik esnasında açık olması sağlanacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.

Genel temizliği su ve deterjanla yapılacak. Oda temizlenirken eldiven kullanılması zorunlu hale getirilecek. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek. Bu alanların temizliği su ve deterjan ile yapıldıktan sonra kullanılacak. Ortak kullanım eşyalarının temizliği daha sıklıkla ve beirtilen kritilerler içerisinde yapılacak ayrıca konaklayan kişiler arasında Kovid-19 hastalığı ile ilgili uyumlu şikayetleri olması durumunda, diğer konaklayanlardan ayrılarak, maske takılması sağlanarak sağlık birimine başvurması sağlanacak.