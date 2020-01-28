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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü için şifreli oda önlemi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya korku salan korona virüsü ile ilgili Sağlık Bakanlığı şifreli karantina odası oluşturulmasına karar verdi. Vaka tespit edildiği takdirde hastalar bu şifreli odalarda gözetim altında tutulacak.

28 Ocak 2020 Salı 11:55
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü için şifreli oda önlemi

Çin’de ortaya çıkan ve 100 kişide fazla kişinin ölümüne neden olan ölümcül koronavirüsü ile ilgili Türkiye'de Sağlık Bakanlığı harekete geçerek  virüse karşı bir dizi önlemler aldı. Bunlardan bitanesi ise şifreli karantina odası.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü için şifreli oda önlemi

Sağlık Bakanlığı, yapılan çalışmalar doğrultusunda öncelikle vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneleri belirledi. Daha sonra bu belirlenen hastanelrde şifre ve sadece koruyucu ekipmanlar ile birlikte girilebilen özel karantina odaları oluşturuldu.

Grip, üst solunum yolu hastalıkları, influenza, domuz gribi, korona virüsü gibi bulaşıcı hastalık taşıyan hastalar tespitleri yapıldığı andan itibaren bu odalara alınacak ve tedavilerinde burada devam edilecek. Odaya sadece korunaklı giysilerle sağlık personeli girecek. Odalarda bulaşmanın engellenmesi için uygulanan negatif basınç ile solunum izolasyonu sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü için şifreli oda önlemi

Bakanlık tarafından belirlenen hastanelerden biri de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Cesur, bulunduğu hastaneye de kurulan izolasyon odaları ile ilgili bir açıklama yaparak, açıklamasında; “Hapşırırken, öksürürken, hastayla 1 metre mesafeden yakın teması varken, hasta gülerken özellikle bu virüsleri bulaştırabiliyor. Bunu engellemek için negatif basınçlı odalara alıyoruz hastalarımızı. Özellikle hastayla temas ederken de bu hepafiltre dediğimiz n95 maske dediğimiz maskelerimiz var bunlar 5 mikrondan küçük partikülleri tutuyor. Özellikle tüberküloz,kızamık, suçiçeği, viral enfeksiyonlarında yine viral virüslü enfeksiyonlarda, sars enfeksiyonlarında bulaşımı engellemek için bu n95 maskeleri takmanız gerekiyor. 5 mikrondan küçük partikülleri tuttuğu için bulaşmayı engelliyor. Hastalarla temas etmeden önce mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor” ifadelerini kullndı.

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