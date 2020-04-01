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Sağlık Bakanlığı onayıyla immün plazma temini başlatılıyor! İmmün plazma nedir? İmmün plazma temini kriterleri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüsü(Kovid-19) salgınına yakalanan hastalara kullanılacak olan yeni bir tedavi yöntemine onay verildi. Virüsten etkilenenlerden uygun görülenlerin tedavisinde kullanılacak "immün plazma temini"ne ilişkin kriterlerde yine bakanlık tarafından belirlendi. Peki İmmün plazma temini nedir? İşte İmmün plazma temini kriterleri nelerdir?

01 Nisan 2020 Çarşamba 23:30
Sağlık Bakanlığı onayıyla immün plazma temini başlatılıyor! İmmün plazma nedir? İmmün plazma temini kriterleri nelerdir?

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden etkilenen hastalardan uygun görülenlerin tedavisinde kullanılacak "immün plazma temini"ne ilişkin belirlenen kriterlere ilişkin yazıyı, 81 il valiliğine gönderdi.

Gönderilen yazıda, Türkiye ve dünya için küresel sağlık sorunu olarak nitelendirilen Kovid-19 pandemisinin Sağlık Bakanlığı tarafından yakın takip edildiği, oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunca alınan kararlar gereği gerekli ve etkili tüm tedbirleri içeren ulusal bir mücadele verildiği vurgulanarak "İmmün plazma" tedavisinin, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), gelişmekte olan Kovid-19 salgınına karşı kan mevzuatı için yayınladığı ara durum bildirgesinde tavsiye edilen potantisel tedavilerden biri olduğu belirtildi. Yazıda ayrıca; yetkili otoritelerin immün plazma veya serumun toplanması için uygun düzenleyici koşulları oluşturarak bu alanda ilerlemeleri gerektiği de kaydedildi. 

Yazıda "İmmün plazma tedariki" için aranacak şart ve kriterlerinde belirlendiği kaydedilerek kriterler şöyle sıralandı;

- Bakanlık tarafından Kovid-19 immün plazma tedarikinde belirlenen kriterlere göre, Kovid-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşen bireylerin bağışçı olabilmeleri için, bu kişilerin enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gerekli olacak. 

- Bağıştan 14 gün öncesinde bu kişilerin klinik semptomları tamamıyla ortadan kalkmış olacak. Bir ya da daha fazla kez olmak kaydıyla nazofarengeal sürüntü örneği ile yapılan test sonucunun ya da kan numunesinden çalışılan moleküler test sonucunun "negatif" olması gerekecek. 

- İyileşen bireylerin, mevcut yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olabilmesi için gerekli sorgulama yapılacak. (Kısa Fizik Muayene, Aferez Bağışçısı Bilgilendirmiş Onam Formu'nun Doldurulması, Kan Bağışçısı Sorgulama Formu'nun Doldurulması ve Değerlendirilmesi) 

- Plazma bağışı yapması uygun olarak değerlendirilen bağışçılardan alınacak serum örneklerine ulusal mevzuata uygun olarak mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılması sağlanacak. 

- (Serolojik olarak HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2 ve anti-sifiliz Ab testleri) Plazma bileşeni aferez yöntemi ile toplanacak. 

- Aferez yöntemiyle bağışçılardan en az 48 saat ara vermek kaydıyla haftada en çok 2 kez bağış kabul edilecek. Bileşenin izlenebilirliği amacıyla immün plazma için Kızılay'dan ISBT 128 kodu alınacak. İmmün plazma tedarik ve uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak.

İMMÜN PLAZMA NE DEMEK? TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

İmmün plazma, Koronavirüs hastalığını yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması anlamına geliyor. Hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunarak yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorları kullanılması sağlanıyor. İmmün sistem, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip immüne vardır.

* Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakâlarda, hayat boyu devam eder.

* Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandıracak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.

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