Sağlık Bakanlığı personel servisi araçlarında konuşmayı yasakladı

Koronavirüsü salgını kapsamında personel servis araçlarıyla ilgili alınması gereken önlemler rehberi Sağlık Bakanlığı tarafından yayınladı. Hazırlanan rehbere göre servis içerisinde damlacık oluşturması nedeniyle konuşulmaması ve hiç bir şekilde yiyecek-içecek kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı personel servisi araçlarında konuşmayı yasakladı
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Koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme adımları atılırken yeni kurallarda uygulamaya alınmaya başlandı. Bazı iş yerlerinin kullanımında olan personel servis araçları ile ilgili de Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu araçlarda alınması gereken tedbirlere yönelik bir rehber hazırladı. Salgınının yayılması açısından özellik arz ettiğinin belirtildiği rehberde, özellikle servis şoförlerinin işveren tarafından Koronavirüsü salgını hakkında bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, 'Toplumda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne 28. madde olarak eklediği rehberde belirtilen salgınla ilgili uyulması gereken kuralların görünür bir şekilde araç içine asılması ve araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulması gerektiği belirtildi. Aynı zamanda servis şoförleri için de alınması gereken önlemler sıralandığı rehberde "Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır. Maskeler nemlendiğinde değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, yeni maske yine lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır. Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

"RİSK OLUŞTURDUĞU İÇİN SERVİSTE KONUŞULMAMALI"

Rehberde, risk oluşturabildiği için servis içinde yolcuların konuşmaması gerektiği belirtilirken diğer önlemler ise şöyle sıralandı:

"Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun davranmalıdır. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler alınmalıdır. Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır. Covid-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, servise alınmamalı ve işveren bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmelidir. Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. Servise binen yolcular servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak, arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturtulmalıdır. Servislerde koltuk numarası verilerek oturma listesi oluşturulmalı, bu liste serviste görünür bir yerde asılı olmalıdır. Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır."

"SERVİSLERİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONLARI"

Personel servislerinin havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri hakkında ise şu ifadeler belirtildi:

"Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır. Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilir. Temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında 1 dakika beklenip havalandırılmalıdır."


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