Sağlık bakanlığın'dan korona-virüs seferberliği! Tüm izinler kaldırıldı! Türkiye'de ilk Vaka görüldü

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının yıllık izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA'nın birazdan açıklama yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, son talimatlar doğrultusunda 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü konuyla ilgili bilgililendirme yazısı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"KOVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir.Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim."

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA' gece saat :1:00 sıralarında yapmış olduğu son dakika açıklamasında Türkiye'de ilk korona-virüs vakasının görüldüğünü söyledi ve hastanın karantina altına alındığını belirti. Hastanın hangi il ve hastanede olduğu bilgisini vermekten kaçındı.