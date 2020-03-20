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Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik genelge! O Hastaneler'de sisteme dahil edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 maddelik koronavirüs genelgesi yayınladı. Genelgeye göre ise bugünden itibaren tüm Özel ve Vakıf hastaneleri 'Pandemi Hastanesi' olarak ilan edildi.

20 Mart 2020 Cuma 22:12
Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik genelge! O Hastaneler'de sisteme dahil edildi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yeni bir genelge hazırladı. Hazırlanan 12 maddelik genelgede ise  'Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, Kovid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur' ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, bugünden itibaren Türkiye genelinde olan tüm özel ve  vakıf hastaneleri 'Pandemi Hastanesi' olarak ilan edilirken koronavirüsü salgınında başvurulması halinde hastaların tedavi süreçlerinin yapılması zorunluğu gelmiş oldu.

Özek ve Vakıf hastanelerinin yönetimlerinin alması gereken önlemler anlatıldığı genelgenin 2. Maddesinde ise 'Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. Seviyede erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edilir. Pandemi hastanelerinde, Kovid-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve bakımlarda izleneceği belirlenmelidir' denildi.

Genelgede ayrıca, Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı durumlarda 2. Basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerin de aynı genelge kapsamına alındığı ve belirlenen bölgelerin pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmesi gerektiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının hazırladığı genelgenin 4. Maddesinde de "Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakil klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 20.03.2020 22:27
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