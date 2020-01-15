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Sağlık Bakanlığı'ndan Dormofol anestezi ilacı açıklaması

Son günlerde anestezi ilacıyla hayatını kaybeden hastalar olduğuna yönelik iddiaların çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dormofol anestezi ilacının kullanımının durdurulması için talimat verildi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 00:37
Sağlık Bakanlığı'ndan Dormofol anestezi ilacı açıklaması

Isparta Şehir Hastanesi’nde endoskopi ve kolonoskopi uygulanan hastalardan birinin anesteziden dolayı öldüğüne yönelik iddiaların ardından Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık bütün illerdeki hastanelere ilacın kullanımının durdurulması yönünde açıklama yaptı.

Kurumun başındaki kişi Hakkı Gürsöz 9 Ocak Perşembe günü illerdeki salık müdürlüklerine gönderilen “çok acele” talimatlı duyuruda, “ormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' ve 'Dormofol yüzde 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul” isimli ürünün satışının durdurulduğunu belirtti.

Ayrıca ilgili ilaç için inceleme ve analizlerin yapılmaya başladığı ve bu ilaçların kullanımının durdurulduğu belirtildi. Açıklamada "satış blokajı ve geri çekme işlemi uygulanan partilere ait listeler ekte yer almakta olup, geri çekme işlemi uygulanan partilerin kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin yapılması gerektiği, analiz süreci devam eden satış blokajı uygulanmış partilerin ise ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiği hususunun ilinizde bulunan ve ilgili ürünleri bulundurabilecek tüm sağlık kurum-kuruluşlarına duyurulması, ayrıca kurumumuz resmi intenet sitesinde yapılan bu doğrultudaki duyuruların titizlikle takip edilmesinin önem arz ettiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim" denildi.

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin çok fazla kullanılan anestezi ilacının, eczanelerde satılmadığını ve ilaçla ilgili bloke yazısının il sağlık müdürlüklerine ve tüm Türkiye’deki hastanelere gönderildiğini vurguladı. Bu ilacın sadece ameliyatlarda kullanıldığını hatırlatan Ertekin, Isparta Şehir Hastanesi’nde yaşanan hadise ile ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Ertekin açıklamalarının devamında “İlacın çok kullanılan genel anestezi ürünü olduğunu anlatan Ertekin, "Ancak sıkça kullanılan eşdeğer markalar da var piyasada. Hastaneler ürünü direkt üreticiden temin ediyor. Çünkü depolarda da bu ürün yok. Hastaneler ihale usulü ihtiyaçlarını temin ediyor, bu ürün de o kalemler içerisinde kalıyor. Bu tip önlemler zaman zaman oluyor, geri çekme ve toplatmalar. Belli serilerden yola çıkılıyor, vakalara göre davranılıyor. Bakanlık gerekli önlemleri net ve kesin bir şekilde alabiliyor. Hastalarımızın, vatandaşlarımızın bu konuda panik yapmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 15.01.2020 00:37
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