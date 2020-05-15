Sağlık Bakanlığından giyim mağazalarında koronavirüs tedbirleri!

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecine girişlerde alınacak tedbirler doğrultusunda, konfeksiyon, tuhafiye ve giyim mağazalarıyla ilgili uyulması ve uygulanması gereken tedbirleri belirledi. "Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler" başlıklı hazırlanan rehberde çalışanlar, ölçü alırken tıbbi maske ve yüz koruyucu takması zorunlu hale getirildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan rehberde, giyim mağazaları ve tuhafiyelerin toplumun sık kullandığı işletmeler olduğu çok fazla ürün temasının gerçekleştiği, buna karşılık iş yeri alanlarının küçüklüğü veya kalabalık ortamları nedeniyle Kovid-19 yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi korumanın zor olabileceği alanlar olduğu hatırlatıldı. Müşterilerilerin gereksinimlerinin mümkün olduğu kadar telefon ve internet üzerinden karşılanmasının daha doğru olduğu belirtilen rehberde, terzilerin randevu sistemiyle çalışması, iş yerlerine Kovid-19'a yönelik önlemlerle ilgili afişlerin asılması gerektiği vurgulandı.

Hazırlanan rehbere göre mağaza çalışanları Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleriyle ilgili bilgilendirmeye tabi tutulacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel asla çalıştırılmayacak. Personelin çalışma zamanı içerisindeyken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler görüldüğü takdirde tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Müşterilerin denediği kıyafetleri ile ilgili ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik sosyal mesafe korunamayacağından mutlaka tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılacak. Ayrıca çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve burada da maske takmaya devam edecek.

Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları konusunda sürekli uyarılacak. Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanacak ve maskesi olmayan müşteriler için yedek maske bulundurulacak.

İş yerine giren müşteriler, alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 oranında alkol içeren kolonya ile ellerini dezenfekte ettikten sonra iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanarak bu konuda uyarılacak. Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak, bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi mutlaka kapıya asılacak.

Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmasına izin verilmeyecek, mümkün olsuğu zamanlarda ise deneme kabinlerinde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılacak. Deneme kabinlerine maske ile girilecek ve içerde maske çıkarılmayacak, her giyim kabinine müşterilerin maskelerini çıkarmamaları ve yüzeylere dokunmamaları için uyarı yazıları bulunacak.

Personeli korumak için tezgahlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek. İş yerleri her gün düzenli olarak temizliği sağlanacak; yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70 oranında alkolle silinerek dezenfekte edilecek.

Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri sık sık temizlenecek. Müşteriler ödeme terminalini kullandığında cihazlar yüzde 70 oranında alkolle dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Temizlik yapan personel mutlaka tıbbi maske ve eldiven kullanacak, iş yerleri kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılacak.