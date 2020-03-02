Sağlık Bakanlığından Önemli Yeni koronavirüs bilgilendirmesi

İlk olarak Çin'de boy gösteren ve ardından da Dünyada bir çok ülkede görülen ve önlenemez bir şekilde yayılan yeni koronavirüs için sağlık bakanlığı tüm birimleriyle seferber olmuş durumda.Virüsün ülkemize girmemesi için tüm önlemlerin alınmasının yanı sıra sağlık bakanlığı iletişim kanallarıyla halkı bir yandan bilgilendirip bir yandan da korunmanın yollarını afiş ve broşürler yardımıyla anlatmaya çalışıyor.

Virüsün Belirtileri nelerdir ?

Virüs Nasıl Bulaşır ?

Korunmak için neler yapılır ?

Antibiyotikler tedavide kullanılır mı ?

Ve daha bir çok sorunuzun cevabı haberimizin devamında

İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan afiş ve broşürler