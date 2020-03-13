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Sağlık hizmetlerinde zorunlu Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, sağlık hizmetlerinde zorunlu olarak uygulanan 'Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici bir süreliğine askıya alındığını duyurdu.

13 Mart 2020 Cuma 13:15
Sağlık hizmetlerinde zorunlu Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı

Bilim Kurulu kararıyla Türkiye genelinde koronavirüsü salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında, Aile ve Çalışma Bakanlığı'da bir dizi önlem karaları aldı. Bunlarda birisi ise sağlık hizmetlerinde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi (BKDS) ile ilgili..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde alınacak önlemler ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını bildirdi.

1 Aralık 2013 itibarıyla zorunlu hale gelen BKDS uygulamasında sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen hastalar avuç içi veya parmak izini okutarak muayene oluyorlardı. Bu uygulamanın koronavirüsüne karşı alınan bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, açıklamasında "Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de, 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki BKDS uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında ayrıca, “Yeni tip koronavirüsle ilgili önlemleri Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, ‘Hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir.’" ifadelrini kullandı.

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KoronavirüsüBiyometrik Kimlik Doğrulama SistemiBKDS
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