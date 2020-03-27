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Sağlık personeline 3 ay boyunca istifa yasağı geldi! Sağlık ve kamu çalışanının istifa edişinin önü kapandı!

Sağlık bakanlığından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar geldi. Kamu ve özel sağlık çalışanlarının 3 ay boyunca görevden ayrılma isteklerinin karşılanmayacağı duyuruldu.

27 Mart 2020 Cuma 22:18
Sağlık personeline 3 ay boyunca istifa yasağı geldi! Sağlık ve kamu çalışanının istifa edişinin önü kapandı!

Korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasının önüne geçebilmek için sağlık bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumla mücade etmektedir. Bu kapsamda sağlık bakalığında önemli bir genelge daha geldi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "54718026 sayılı COVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları konulu Genelge" yayınlandı.

Genelgede, "3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta başında, üniversitelerden istifa eden sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı'na alınmayacağını söylemişti.

Koca, 32 bin sağlık personeli alımı yapılacağını belirtmişti.

Son Güncelleme: 27.03.2020 22:33
Anahtar Kelimeler:
SAĞLIK PERSONELİNE İSTİFA KISITLAMASI
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