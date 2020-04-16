Sağlık personellerine psikolojik destek! Mobil ruh sağlığı uygulaması RUHSAD devreye alındı

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelenin en önemli güçlerinden olan ve mücadelede ön saflarda yer alan saplık personelleri için Bakanlık yeni bir uygulama başlattı. Salgına karşı görev yapan sağlık personelleri için başlatılan mobil "Ruh Sağlığı Destek Sistemi" (RUHSAD) uygulaması ise dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Sağlık çalışanlarının yorucu ve yıpratıcı pandemi sürecinde kendilerini yalnız hissetmemeleri ve güçlü olmaları için geliştirilen ve mobil cihazlara indirilen mobil Ruh Sağlığı Destek Sistemi ile gönüllü, erişkin ve çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla sağlık çalışanlarına görüntülü görüşme imkanı sağlıyor. Ayrıca, kontrol görüşmelerinin de yapılmasına imkan tanıyor.

Bakanlıktan uygulama hakkında yapılan açıklamada uygulamanın tüm kamu-özel-üniversite dahil sisteme kayıtlı tüm sağlık personeli yararlanabildiği belirtilirken sistemden eczacıların da yararlanabilmesine yönelik bir takım çalışmalar içerisinde oldukları ve bununla ilgili yapılan çalışmanın kısa sürede hayata geçireleceği kaydedildi.,

"UYGULAMADAN 500'E YAKIN SAĞLIK ÇALIŞANI RUHSAL DESTEK ALDI"

30 gönüllü erişkin ve çocuk-ergen psikiyatristiyle başlanan ruh sağlığı hizmetinde, talebe göre hekim sayısı artabileceği belirtilen 'Ruh Sağlığı Destek Sistemi uygulamasından' öncelikli olarak koronavirüs sebebiyle karantinada olan, test sonucu pozitif tespit edilen, yakını yoğun bakımda takip edilen, servis ve yoğun bakımlarında aktif görev alan, kaygı düzeyi yüksek ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğunu düşünen personel, kendisi ve çocukları için yaklaşık 500'e yakın sağlık çalışanı faydalandı.

Mobil Ruh Sağlığı Destek Sistemi nasıl çalışıyor?

Sağlık personeli, mobil uygulama marketlerinden "Ruh Sağlığı Destek Sistemi" şeklinde arama yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı RUHSAD uygulamasını mobil cihazlarına indirerek yönergeleri izlemeleri halinde hizmete ulaşabilecek.

Uygulama indirildikten sonra "Kendim için destek istiyorum" veya "Çocuğum için destek istiyorum" seçeneklerinden birisi seçilerek devam ediliyor.

Talebi alan operatörler, sağlık çalışanına dönüş yaparak uzman doktorlarla kendilerine uygun bir randevu saati belirliyor. Randevu saati geldiğinde görüntülü görüşme gerçekleşiyor.

