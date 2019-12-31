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Sağlık Raporu nerden alınır? Sağlık raporu alma ve çıkarma ücreti

Sağlık raporları iş başvurularından işe veya okula gidememe durumlarında kullanılabilecek kadar kapsamlı ve resmiyeti olan bir belgedir. Sağlık raporu konusunda araştırma yapan ve bilgi almak için internete başvuran vatandaşların en fazla araştırdığı konu başlıkları sağlık raporları nereden alınır, sağlık raporu alma ve çıkarma ücretleri olmuştur. İşte sağlık raporu ile ilgili merak edilen tüm bilgiler.

31 Aralık 2019 Salı 16:03
Sağlık Raporu nerden alınır? Sağlık raporu alma ve çıkarma ücreti

Öğrencilerin okula çalışanların ise işe gidemediği durumlarda aldığı sağlık raporları pek çok konuda insanlara yardımcı olmaktadır. Sağlık raporları kişinin hastalığı olup olmadığını eğer hastalığı varsa ne olduğunu tanımlamaya yarayan bir belgedir. Ayrıca sağlık raporları pek çok iş başvurusunda, ehliyet, evlilik, askerlik, spor lisans başvurusu, silah ruhsatı, ehliyet yenileme, üniversite kaydı gibi pek çok alada resmiyeti olan bir belgedir. Sağlık raporları ücretli ve ücretsiz alınabilir.

Sağlık raporu nereden ve nasıl alınır?

Sağlık raporu veren kurumlar arasında aile hekimlikleri, devlet hastaneleri, askeri hastaneler, özel poliklinikler, özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları gösterilebilir. Sağlık raporları kendi içlerinde farklılıklar gösterirler. Bu farklılıklardan kaynaklı bazı kurumlar sağlık raporu veremez. Öneğin heyet raporu gereken bir sağlık raporu alınacaksa bu raporu aile hekimlikleri veremez. Heyet onaylı sağlık raporu alınacaksa tam teşekküllü bir hastaneye gidilmesi gerekmektedir.

Alınacak sağlık raporu hangi iş veya kuruluş için gerekli ise ona göre kurumlara gidilmesi önerilmektedir. Kısaca açıklamak gerekirse sağlık raporu detaylı ve ciddi bir iş için alınacaksa daha büyük bir hastaneye gidilmesi gerekirken okula veya işe gidilmemesi durumunda veya ehliyet başvurusunda aile hekimliklerinden yardım alınabilir.

Sağlık raporu ücreti ne kadardır?

Sağlık raporunun ücreti talep edilen sağlık raporuna göre yani detaylarına göre ve alınmak istenen kuruma göre farklılıklar gösterir. Temel düzeyde aile hekimleri tarafından verilen sağlık raporları ücretsizken bazı tahliller ve testler için ekstra ücret talep edilebilir.

Ücretlendirme konusuna biraz daha detaylı bakacak olursak, en ucuz sağlık raporunu devlet hastanelerinden alabilirsiniz. Devlet hastanelerinde sağlık raporu ücretleri 100 TL’den daha azken özel hastanelerde sadece kan tahlili 150-200 TL aralığındadır. Devlet hastanelerine göre özel hastanelerde verilen sağlık raporları yüklü miktarlarda olabilmektedir. Eğer inşaat sektöründe çalışılıyorsa ve kurum sizden akciğer grafiği istiyorsa, firmanın çalıştığı iş güvenliği firmasından uygun fiyatlı olarak rapor alabilirsiniz.

Son Güncelleme: 31.12.2019 16:03
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