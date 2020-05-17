Sağlık'ta normale geçiş takvimi belli oldu

Koronavirüs ile mücadele de normal hayata geçişin başladığı 11 mayıs tarihinden sonra uygulanacak olan ve cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan aşamalı plana göre hastaneler de normale nasıl dönülecek? belli oldu.
İlk aşama 1 Haziran tarihinde başlıyor ve bu plana göre pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak. Sadece İstanbul ve Ankara gibi vaka sayılarının nispeten fazla olduğu illerde pandemi hastaneleri olacak.
İŞSİZLİK FONU DEVREYE GİRİYOR
Sektör temsilcileri, hükümetten mart, nisan, mayıs ayını kapsayan 3 aylık dönemde SGK prim ödemelerinin işsizlik fonundan karşılanmasını, 3 aylık dönem için geçmiş bir yılın ortalama SGK faturasının global bütçe olarak belirlenip ödenmesini, SUT fiyat artışlarının her yıl makul bir artışa endekslenmesini ve COVID-19 sürecinde yerli malzeme üretiminin teşvik edilmesini istedi.
HÜRRİYET