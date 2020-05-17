Sağlık'ta normale geçiş takvimi belli oldu

Koronavirüs ile mücadele de normal hayata geçişin başladığı 11 mayıs tarihinden sonra uygulanacak olan ve cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan aşamalı plana göre hastaneler de normale nasıl dönülecek? belli oldu.

İlk aşama 1 Haziran tarihinde başlıyor ve bu plana göre pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak. Sadece İstanbul ve Ankara gibi vaka sayılarının nispeten fazla olduğu illerde pandemi hastaneleri olacak.

Koronavirüs ile mücadele döneminde nakit akışının bozulduğuna dikkat çeken sağlık sektörü ise Cumhurbaşkanlığı’ndan ve Sağlık Bakanlığı’ndan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat artışlarının her yıl makul düzeye endekslenmesini, 3 aylık dönem için geçmiş bir yılın SGK faturalarına göre ödeme yapılmasını ve hijyen tedbirleri nedeniyle artan giderler için destek istedi. Hijyen tedbirleri nedeniyle giderlerin arttığını belirten sektör temsilcileri, düşmeyen aylık cari giderler nedeniyle destek talep etti.

İŞSİZLİK FONU DEVREYE GİRİYOR

Sektör temsilcileri, hükümetten mart, nisan, mayıs ayını kapsayan 3 aylık dönemde SGK prim ödemelerinin işsizlik fonundan karşılanmasını, 3 aylık dönem için geçmiş bir yılın ortalama SGK faturasının global bütçe olarak belirlenip ödenmesini, SUT fiyat artışlarının her yıl makul bir artışa endekslenmesini ve COVID-19 sürecinde yerli malzeme üretiminin teşvik edilmesini istedi.

HÜRRİYET