Sağlıkçıların görev aşkı! Koronavirüsü yenip işe geri döndüler

Rize'de, görevli oldukları hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ile mücadelede yaklaşık 15 günce virüs kaparak enfekte olan 2 hemşire, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde görevlerine geri döndüler. 43 yaşındaki Ahmet Uysal ve 35 yaşındaki Derya Yazıcı isimli hemşireler sağlıkçıların fedakarlığını birkez daha gözler önüne serdiler.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan hemşireler hastanede koronavirüs hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine hemen test yapıldı ve test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan hemşireler, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştular. İyileşir iyileşmez izinli olmalarına rağmen görevlerine tekrar başladıklarında hastanedeki arkadaşları tarafından alkuışkarla karşılandılar.

Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve hastane başhekimi Doç.Dr. Gökhan Demiral'ın da hemşireleri ziyaret etmelerinin ardından tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber'in kendilerine göndermiş olduğu hediyeler sağlıkçılara takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yaşanılan zorlu süreçte onurlu ve gururlu bir günü yaşadıklarını söyleyerek "Onurlu görevlerini cansiperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz biran önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hemşire Derya Yazıcı ise 15 gün önce yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğindikten sonra geçen süreci anlatarak konuşmasında, "Tabii ilk başta herkesin yaşadığı gibi bir panik yaşadım ve korktum. Sonrasında tedavi sürecime hemen başlandı ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun" ifadelerini kullandı.

Ahmet Uysal ise hastanedeki tedavi sürecini tamamladıktan sonra kendini karantinaya aldığını dile getirerek, "Şu an gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.