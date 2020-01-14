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Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında bulunması gereken yiyecekler nelerdir?

Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak bilinmektedir. Sebebi olarak kahvaltının günün diğer bölümlerinde ki açlık krizlerini ve metabolizma hızını etkilediği bilinmektedir. Kahvaltıya önem vermeyi düşünen pek çok kişi ise sağlıklı bir kahvaltının faydalarını ve sofrada mutlaka bulunması gereken besinleri araştırmaktadır. İşte Sağlıklı bir kahvaltıda mutlaka olması gereken yiyecekler nelerdir sorusunun cevabı.

14 Ocak 2020 Salı 11:06
Sağlıklı bir kahvaltı sofrasında bulunması gereken yiyecekler nelerdir?

Sağlıklı beslenmek vücudun ihtiyacı olan besinleri alarak daha zinde ve daha mutlu olmak için uygulanması gereken bir durumdur. Sağlıklı bir yaşam için en önemli öğün ise kahvaltıdır. Kahvaltı sayesinde güne daha enerjik ve zinde bir şekilde başlanabilir.

Sabah kahvaltısı yapılmazsa ne olur?

Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünüdür. Bu öğünün atlanması veya yapılmaması durumunda kişinin vücudunda sorunlar yaşanacağı gibi kişi kendini halsizde hissedebilir. Sabah kahvaltısı yapılmadığı takdirde yaşanacak durumlar;

  • Yorgunluk
  • Baş ağrısı
  • Dikkat eksikliği
  • Algılama azlığı

Sağlıklı bir kahvaltının faydaları nelerdir?

Sağlıklı bir kahvaltı güne iyi başlamak ve iyi bir şekilde devam ettirebilmek için uygulanması gereken bir öğündür. Kahvaltı da sağlıklı ve besleyici maddelerin tüketilmesi gerekir. Sağlıklı bir kahvaltının faydaları şu şekildedir;

  • Vücudun daha fazla vitamin ve mineral alması sağlanır.
  • Kahvaltı sayesinde daha az yağ ve kolesterol tüketilir.
  • Kahvaltı sayesinde gün içerisindeki dikkat ve verimlilik daha da artar.
  • Kahvaltı sayesinde kilo kontrolü sağlanır.
  • Kolesterol az alındığı için kalp hastalıkları riski azaltılmış olur.

Sağlıklı kahvaltının çocuklar üzerinde ki etkisi nelerdir?

Yetişkin bireylerde günün en önemli öğünü olduğu gibi çocuklar için de kahvaltı en önemli öğünlerden birisidir. Kahvaltı çocukların günlük enerji ve esin değerlerini almalarına yardımcı olur. Özellikle çocukların okul yaşamlarında kahvaltının önemi çok fazladır.

Kahvaltı yetişkinlerde en fazla atlanan öğün olduğu gibi çocuklarda da en fazla atlanan öğündür. Ancak bu durum çocukları yetişkinlerden daha fazla etkiler. Kahvaltı yapmayan çocukların günlük aktiviteleri yavaşladığı gibi okul hayatlarında ki başarıları da daha düşük olmaktadır. Ayrıca kahvaltı yapmayan çocukların vücut dirençleri azalarak hastalığa daha yatkın hale gelmektedir. Çocuklar için sağlıklı kahvaltının önemi şu şekildedir;

  • Çocukların günlük besin ihtiyaçları karşılanır.
  • Daha iyi konsantre olmaları sağlanır.
  • Problem çözmedeki yetenekleri gelişir.
  • Daha uyanık olurlar.
  • Okuldan daha az uzak kalırlar.
  • Fiziksel olarak daha aktif olurlar.

Sağlıklı kahvaltı için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Sağlıklı kahvaltı için dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir;

  • Kahvaltıda protein yönünden ağırlıklı besinler tüketilmelidir.
  • Özellikle meyve ve sebzenin tüketilmesi uzun süre tokluk hissi sağlar.
  • Büyüme ve gelişme çapındaki çocukların kahvaltısında mutlaka bir bardak süt bulunmalıdır.
  • Kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gereken besinler; peynir, zeytin, yumurta, reçel, bal, pekmez, ekmek, sebze, meyve ve tahıl ürünleridir.

Sağlıklı bir kahvaltıda mutlaka olması gerekenler nelerdir?

  • Nişastalı besinler
  • Vitaminler
  • Proteinler
  • İçecekler

Sağlıklı bir kahvaltıda nişastalı besinler tüketmek

Kahvaltının vazgeçilmezi arasında gösterilen nişastalı besinler içerdiği B vitamini ile hem zihin açıklı hem de dikkat toplama gibi konularda çok önemlidir. Kahvaltıda ekmek tüketimi için tam buğday ekmeği tercih edilmelidir. Tam buğday ekmeği ile az miktarda tereyağı, bal ve reçel de tüketilebilir.

Sağlıklı bir kahvaltıda vitaminleri tüketmek

İdeal bir sabah kahvaltısında olması gereken vitaminlerdir. Sabah kahvaltısında taze sıkılmış ve C vitamini bakımından zengin greyfurt, portakal ve kivi gibi meyveler sıklıkla tüketilmelidir. Hazır meyve sularında yüksek miktarda şeker bulunduğu için tüketilmemesi gerekmektedir. bunun yanı sıra vitamin bakımından zengin olan maydanoz, roka ve havuç gibi sebzelerin de tüketilmesinde fayda vardır.

Sağlıklı bir kahvaltıda protein tüketmek

Proteinler vücudun en fazla ihtiyaç duyduğu besinlerdir. Özellikle yaşanan açlık krizlerinin engellenmesi için protein tüketilmesi gerekmektedir. protein kaynaklarını yoğurt, süt ve peynir gibi besinlerden almak doğru olacaktır. Ayrıca proteinler çocukların iskelet sistemlerinin gelişiminde yardımcı olacaktır.

Sağlıklı bir kahvaltıda içecek tüketmek

Kahvaltı da içecek tüketmek metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olacak ve su kaybını engelleyecektir. Kahvaltı da taze sıkılmış meyve suları içmek önemlidir.

Sağlıklı bir kahvaltıda tüketilmesi gerekenler nelerdir?

  • Maydanoz
  • Roka
  • Havuç
  • 1 adet haşlanmış patates
  • Yeşilliklerin üzerine limon sıkmak
  • Müsliyi portakal suyu ile tüketmek
  • Keçi peynirini tercih etmek
  • Salam, sosis ve sucuk gibi besinleri kuzu ya da keçi etinden tercih etmek
  • Siyah çay yerine yeşil çay, kekik çayı ya da bitki çayı tüketmek
  • Ceviz, fındık, badem ve çekirdekli kuru üzüm tüketmek
  • 1 adet yumurta yemek
  • Ökse otu tüketmek
  • Pestil, dut gibi doğal ürünleri tüketmek
  • Kahvaltıda yağlı ve yağda kavrulmuş ürünleri yememek
  • Her yemeğin ardından kahve tüketmek
  • Kahveyi sütlü yerine sade olarak tercih etmek
  • Poğaça, kek, kuru pasta gibi ürünleri tüketmemek
  • Çok fazla bal ve reçel yememek
  • Kahvaltıya yenilenleri hazmetmek için mümkün olduğu kadar içecek ile başlamak

Sağlıklı bir kahvaltı için tüketilmesi gereken besinler bu şekildedir. Bu tip bir kahvaltı yapmak hem yetişkinleri hem de çocukları güne zinde başlamaları için yeteli olacaktır.

Son Güncelleme: 14.01.2020 11:06
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