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Sağlıklı bir oruç için yapılması gereken 10 altın kural

Pandemi döneminde ve ayrıca Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde beslenmemize dikkat ederek bağışıklık sistemimizi düşürmememiz gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Sağlıklı bir vücudun koronavirüsüne karşı büyük bir önem taşıdığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, sağlıklı beslenmek için neler yapmak gerektiğini anlatırken sağlıklı bir oruç içinde yapılması gereken 10 altın kuralı söyledi.

05 Mayıs 2020 Salı 00:16
Sağlıklı bir oruç için yapılması gereken 10 altın kural

Tüm dünyaı etkisi altına alan ve büyük mücadele içerisinde bırakan koronavirüs salgını uzmanların açıklamaları doğrultusunda özellikle bağışıklık sistemi zayıf ve kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Pandemi süreci içerisindeyken Ramazan ayına girmemiz ise beslenme düzenimizi bir nebze değiştirdi. Oruç tutarken bazı kurallara uyarak hem sağlıklı bir oruç geçirebilir hemde bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Konuyla ilgili Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, çok önemli bilgiler verdi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ OLMASI İÇİN EN ÖNEMLİ 3 VİTAMİN VE MİNERAL

Koronavirüs salgını karşısında bağışıklık sisteminin güçlü olması için en önemli 3 vitamin ile mineralklerle ilgili bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Tokgöz, "Bu pandemide en önemli vitamin ve mineraller; Çinko, A ile C vitaminleridir. Bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından olan çinko patojenlere karşı kalkan oluşturuyor. Dolayısıyla çinkonun eksikliğinde virüs ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmalara olan duyarlılık riski artıyor. Bu nedenle özellikle vücudunda çinko eksikliği olan kişilerin bağışıklık sistemi düşebiliyor. A vitamini eksikliği de bağışıklık sisteminde bozulmalara, bunun sonucunda da enfeksiyonun daha kolay ilerlemesine yol açıyor. Antioksidan özellik gösteren ve vücut direncini arttıran C vitamini ise bu sürecin yıldızı olan bir diğer vitamin olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Ramazan ayında özellikle bağışıklık sistemini güçlü turmak ve sağlıklı bir oruç geçirmek için 10 altın kuraldan bahseden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tokgöz, o kuralları şöyle sıraladı:

"SAHURA MUTLAKA KALKIN"

"Oruç tutarken sahur ana öğünlerinizden biri olacaktır ve kahvaltı öğününüz yerine geçecektir. Bu nedenle sahura mutlaka kalkın" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz bunun önemini şöyle anlatıyor: "Sahuru atlamak bağışıklık sisteminizi baskılayabiliyor. Ayıca sahura kalkmanız hem açlık sürenizi kısaltacak, hem de metabolizma hızınızı koruyacaktır. O yüzden 'sahura kalkmama gerek yok' diyorsanız, gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, düşük kan şekeri ve kabızlık problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz."

"SAHURDA: ÇİNKO, PROTEİN VE A VİTAMİNİ"

"Çinko, en çok tam tahıllı ürünlerde, badem ve kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlarda bulunuyor. Tam tahıllı ekmek veya ev yapımı tam tahıllı peynirli poğaça tüketerek sahurda hem çinko eksikliğini tamamlayabilir, hem de tokluk süresini uzatabilirsiniz" diyor. Daha uzun süre tok kalmak için sahurda yumurta, peynir ve süt gibi protein içeriği yüksek besinleri tercih etmeniz gerektiğini de belirten Sıla Bilgili Tokgöz, "Aynı zamanda bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir mikro besin öğesi olan A vitamini içeriği de yüksek olan yumurta, süt ve süt ürünlerini özellikle ihmal etmeyin" 

"SUSUZLUK YARATAN BESİNLERE DİKKAT!"

"Sahurda susuzluğu tetikleyen aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durmanız çok önemli. Fazla tuz tüketimi vücutta su tutup ödem oluşmasına neden olabiliyor. Çok baharatlı, yağlı ve tuzlu besinler susama hissini de artırıyor. Zeytin, peynir, sucuk ve salam gibi şarküteri ürünleri çok fazla tuz içeriğine sahipler. Zeytin ile peynirin daha az tuzlusunu tercih edip, akşamdan suda bekletebilirsiniz."

"İFTARI YEMEĞİNİ İKİYE BÖLÜN"

"İftarda boş mideyi birden doldurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, hazımsızlık gibi mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olduğu için orucu çorbayla açtıktan sonra bir süre, örneğin 20 dakika ara verdikten sonra ana yemeği geçin ve aşırıya kaçmayın. İftardan sahura kadar, belirli aralıklarla beslenmeye devam edin. Kalori alımını kontrol etmek ve mideyi rahatsız etmemek için yemeklerinizi fazla yağ alımına sebep olan kızartma ve kavurma gibi yöntemlerle pişirmemeye dikkat edin."

"BUNLARDAN MUTLAKA UZAK DURUN"

"Hazımsızlıktan, mide yanmasından, reflüden ve kilo alma problemlerinden kurtulmak için özellikle kızartmalar, hamur işleri, aşırı şeker ve yağ içeren besinler, şerbetli tatlılar, çok tuzlu ve baharatlı yemekler, şarküteri ürünlerinden uzak durun. Tatlı olarak, şekersiz komposto, şekersiz meyve tatlısı, haftanın 1 -2 günü sütlü tatlı, dondurma veya güllaç tüketebilirsiniz."

"BU İKİLİYİ MUTLAKA ALIN"

"Probiyotikler sağlıklı bir bağırsak florasının oluşumuna katkı sağlıyor ve bu sayede, zararlı mikroorganizmaların bağırsaklardan dolaşım sistemine geçişini azaltıyorlar. Bunun sonucunda enfeksiyona yakalanma riski azaldığı gibi, probiyotikler bağışıklığı güçlendiren moleküllerin fonksiyonlarına da destek veriyorlar. Dolayısıyla sahurda süt yerine, ara sıra iyi bir probiyotik kaynağı olan ve bağışıklığı destekleyen kefiri tüketin. Probiyotik dediğimiz yararlı bakterilerin gelişimi için de onları prebiyotik liflerle beslemek gerekiyor. Daha enerjik, zinde hissetmek ve olası kabızlığı önlemek için prebiyotik kaynağı ve aynı zamanda çinko içeriği yüksek tam tahıllı, çavdarlı ekmek veya yulaf gibi kompleks karbonhidratlı besinleri tüketmeye özen gösterin."

"ANTİOKSİDAN TÜKETİMİNİ ARTTIRIN"

"İftarda pancar, kırmızı lahana, turp, ıspanak, brokoli, brüksel lahanası ve kırmızı biber gibi güçlü antioksidan besinlerle de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz" diyor.

"ARA ÖĞÜNDE ÇİNKO VE C VİTAMİNİ TAKVİYESİ"

"Virüs ve bakteri gibi çeşitli patojenlere karşı dirençli olmak istiyorsanız çinkodan zengin olan kabak çekirdeği, yulaf ve çiğ bademi düzenli tüketmeniz çok önemli" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sözlerine şöyle devam ediyor: "Ara öğünlerde bademli yulaf lapası veya 1 çay bardağı tuzsuz kabak çekirdeği iyi bir alternatif olacaktır. Hücre ve doku onarımlarında rol alan, bağışıklık sistemini güçlendirip vücut direncini artıran C vitamininden zengin besinlere de ara öğününüzde mutlaka yer verin. Çilek, kivi, malta eriği (yenidünya),erik, yaban mersini ve dut tüketebilirsiniz."

"BOL SU TÜKETİN"

"Günlük yeterli miktarda su tüketmek, toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla kilo başına 30-35 ml su tüketmek gerekiyor. Çok ter kaybınız varsa, fiziksel olarak da ağır işte çalışıyorsanız, vücutta eksilen mineraller nedeniyle maden suyu da içebilirsiniz. Mide yanması ile şişkinliğe neden olması ve yüksek şeker içeriği nedeniyle şekerli içeceklerin tüketiminden de kaçının."

"MUTLAKA ZENCEFİL TÜKETİN"

"Sağlığımız üzerinde pek çok fayda sağlayan taze zencefil bulaşıcı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilecek antimikrobiyal potansiyele de sahip. Dolayısıyla gece yatmadan veya sahura kalkınca mutlaka zencefil tüketin. Taze zencefili rendeleyip gerçek balla karıştırarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz kaliteli bir kestane balı da kullanabilirsiniz. Buna ek olarak yoğurt ya da sütle karıştırabilir veya elmayı haşlayıp zencefille püre yapabilirsiniz" 

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