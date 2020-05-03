Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?

Ramazan ayının gelmesi ile beraber iftar sofraları kurulmaya, sahurlar yapılmaya başlandı. Oruç tutan Müslümanlar sahur vaktinde hangi yiyecekleri yerlerse daha sağlıklı bir öğün geçirebileceklerini merak ediyorlar. Rahat bir şekilde oruç tutulabilmesi için bazı gıdaların özellikle tüketilmesi öneriliyor.
Sahurda tüketilen yiyecekler bir sonraki gün midede hazımsızlık ve rahatsızlık hissi uyandırabilmektedir. Buna bağlı olarak sahur yemeğinde bazı gıdaların tüketilmesinden uzak durulması gerekmektedir.
Sağlıklı Sahurda Neler Yenmeli?
Sahurda tüketilen gıdaların doğru bir şekilde tüketilmesi, orucu tutarken midede rahatsızlık yaşanmasını engellemektedir. Buna bağlı olarak sahurda tüketilmesi gereken gıdalar aşağıdaki gibi olmalıdır.
- Sahurda tüketilen gıdalar yeniden uykuya rahat geçişe uygun olmalıdır
- Sahurda tüketilen gıdalar gün boyu tok kalmayı sağlamaya yardımcı olmalıdır
- Sahurda tüketilen gıdalar tuz oranı düşük olmalıdır
- Sahurda tüketilen gıdalar yeteri kadar sıvı içermelidir
- Sahurda tüketilen gıdalar bağırsak hareketlerini sağlaması için lifli olmalıdır
- Sahurda tüketilen gıdalar protein, karbonhidrat ve yağ içeriğinden oluşmalıdır
- Sahurda tüketilen gıdalar vitamin ve mineral alımını desteklemelidir
- Sahurda tüketilen gıdalar kolay hazırlanabilir ve pratik türden olmalıdır
- Sahurda tüketilen gıdalar ekmek türü için tam buğday ta da çavdar olarak seçilmelidir.
Sahurda Ne Yenmelidir?
Aşağıdaki kısımda beslenme gruplarının dengelenmesine yönelik bir sıralama yer almaktadır.
- Karbonhidratlar: tam tahıllı ekmek, makana, börek, pilav
- Proteinler: peynir, yumurta, yoğurt, kıyma, tavuk
- Yağlar. Zeytinyağı, ceviz yağı, badem yazı
- Sebzeler: domates, salatalık, pişmiş sebze
- Meyveler: taze meyve, meyve kompostosu, bitki çayı, hafif çorbalar
Sahurda en çok dikkat edilmesi gereken huşulardan bir tanesi de çokça su tüketilmesidir. Oruç tutanların tüm gün su içemeyeceği düşünüldüğünde bu eksiği sahura kadar olan vakitte kapatmaları gerekmektedir. Oruç tutan kişilerin sahurda en az 1 litre su içmesi önerilmektedir.
Sahur İçin Önek Menü
Aşağıdaki kısımda sahurda tüketilebilecek gıdalardan oluşan bir önek menüler yer almaktadır.
Menü 1
- 1 bardak süt
- 2 dilim ekmek
- 1 dilim az yağlı ve az tuzlu peynir
- 1 haşlanmış yumurta
- Domates
- Salatalık
- Maydanoz
- 2 – 3 adet ceviz
- 1 porsiyon meyve
- 2 – 3 bardak su
Menü 2
- 1 kase sebze çorbası
- 1 dilim ekmek
- 1 küçük tabak kıymalı makana
- 1 kase yoğurt
- Domates
- Salatalık
- 1 meyve
- 2 – 3 bardak su
Menü 3
- 1 bardak ayran
- 1 dilim peynirli börek
- Sebzeli menemen
- 1 dilim ekmek
- Domates
- Salatalık
- 1 meyve
- 2 – 3 bardak su