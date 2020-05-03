Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?

Ramazan ayının gelmesi ile beraber iftar sofraları kurulmaya, sahurlar yapılmaya başlandı. Oruç tutan Müslümanlar sahur vaktinde hangi yiyecekleri yerlerse daha sağlıklı bir öğün geçirebileceklerini merak ediyorlar. Rahat bir şekilde oruç tutulabilmesi için bazı gıdaların özellikle tüketilmesi öneriliyor.

Sahurda tüketilen yiyecekler bir sonraki gün midede hazımsızlık ve rahatsızlık hissi uyandırabilmektedir. Buna bağlı olarak sahur yemeğinde bazı gıdaların tüketilmesinden uzak durulması gerekmektedir.

Sağlıklı Sahurda Neler Yenmeli?

Sahurda tüketilen gıdaların doğru bir şekilde tüketilmesi, orucu tutarken midede rahatsızlık yaşanmasını engellemektedir. Buna bağlı olarak sahurda tüketilmesi gereken gıdalar aşağıdaki gibi olmalıdır.

Sahurda tüketilen gıdalar yeniden uykuya rahat geçişe uygun olmalıdır

Sahurda tüketilen gıdalar gün boyu tok kalmayı sağlamaya yardımcı olmalıdır

Sahurda tüketilen gıdalar tuz oranı düşük olmalıdır

Sahurda tüketilen gıdalar yeteri kadar sıvı içermelidir

Sahurda tüketilen gıdalar bağırsak hareketlerini sağlaması için lifli olmalıdır

Sahurda tüketilen gıdalar protein, karbonhidrat ve yağ içeriğinden oluşmalıdır

Sahurda tüketilen gıdalar vitamin ve mineral alımını desteklemelidir

Sahurda tüketilen gıdalar kolay hazırlanabilir ve pratik türden olmalıdır

Sahurda tüketilen gıdalar ekmek türü için tam buğday ta da çavdar olarak seçilmelidir.

Sahurda Ne Yenmelidir?

Ramazan ayında mide sorunları yaşanmaması için az az ve sık sık beslenilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak oruç tutulmayan süre içinde azar azar fazla öğün şeklinde beslenilmelidir. Sahurda ise tüketilen besinlerin dikkatli seçilmesi gerekmektedir. Sahurda tüketilmesi tavsiye edilen besinler süt, yoğurt, peynir, çorba, az yağlı sebze, zeytinyağlı yemekler ve hafif bir kahvaltı olarak sıralanabilmektedir.

Aşağıdaki kısımda beslenme gruplarının dengelenmesine yönelik bir sıralama yer almaktadır.

Karbonhidratlar: tam tahıllı ekmek, makana, börek, pilav

Proteinler: peynir, yumurta, yoğurt, kıyma, tavuk

Yağlar. Zeytinyağı, ceviz yağı, badem yazı

Sebzeler: domates, salatalık, pişmiş sebze

Meyveler: taze meyve, meyve kompostosu, bitki çayı, hafif çorbalar

Sahurda en çok dikkat edilmesi gereken huşulardan bir tanesi de çokça su tüketilmesidir. Oruç tutanların tüm gün su içemeyeceği düşünüldüğünde bu eksiği sahura kadar olan vakitte kapatmaları gerekmektedir. Oruç tutan kişilerin sahurda en az 1 litre su içmesi önerilmektedir.

Sahur İçin Önek Menü

Aşağıdaki kısımda sahurda tüketilebilecek gıdalardan oluşan bir önek menüler yer almaktadır.

Menü 1

1 bardak süt

2 dilim ekmek

1 dilim az yağlı ve az tuzlu peynir

1 haşlanmış yumurta

Domates

Salatalık

Maydanoz

2 – 3 adet ceviz

1 porsiyon meyve

2 – 3 bardak su

Menü 2

1 kase sebze çorbası

1 dilim ekmek

1 küçük tabak kıymalı makana

1 kase yoğurt

Domates

Salatalık

1 meyve

2 – 3 bardak su

Menü 3