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Sağlıkta Şiddet yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yapılan düzenlemeye yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 21:38
Sağlıkta Şiddet yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kamuoyundan sürekli tartışılan sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yapılan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafınan kabul edildi. Yasalaşan yeni düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı ve hapis cezasına çarptırılanların cezaları ertelenmeyecek.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da meclise çağrıda bulunarak yasanın bir an önce kabul edilmesini istemişti.

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