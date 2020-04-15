Kamuoyundan sürekli tartışılan sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yapılan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafınan kabul edildi. Yasalaşan yeni düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı ve hapis cezasına çarptırılanların cezaları ertelenmeyecek.
Sağlıkta Şiddet yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yapılan düzenlemeye yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı.
15 Nisan 2020 Çarşamba 21:38