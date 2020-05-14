Sakarya'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı!

Sakarya Valiliği tarafından yapılan son açıklamalarda artan Covid-19 salgınının önüne geçebilmek için sokaklarda maske takmak zorunlu olacağı belirtildi.
Sakarya Valiliği bazı işletmelere kayıt tutma zorunluluğu
Kuaför, berber ve güzellik salonlarının sahiplerine koronavirüsle mücadele edebilmek için kayıt tutma zorunluluğu getirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada,
"Covid-19 pozitif vaka tespit edildiğinde bulaşın olası kaynağı ve temaslıların süratle tespit edilerek yayılımın önlenmesi amacı ile berber, kuaför ve güzellik salonları gibi iş yerlerinde gelen müşterilerin günlük olarak isim soy isim ve iletişim bilgileri kaydedilip iş yerinde saklanacak ve istendiğinde İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz edilecektir." Denildi.Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:33