Sakarya'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı!

Sakarya Valiliği tarafından yapılan son açıklamalarda artan Covid-19 salgınının önüne geçebilmek için sokaklarda maske takmak zorunlu olacağı belirtildi.

Sakarya Valiliği bazı işletmelere kayıt tutma zorunluluğu

Vali Ahmet Hamdi Nayır başkanlığında yapılan toplantısında bir araya gelen Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile birlikte maske takmak zorunlu hale geldi. Kararda kuaför, berber ve güzellik salonları gibi işletmelerin açılması gösterilerek maske takmak zorunlu hale geldi. Öte yandan kuaför , berber ve güzellik salonlarında müşteri kaydı tutmanın da zorunlu olacağı belirtildi. Gelinen süreçte son günlerde artan vaka sayısından dolayı 15 Mayıs’tan itibaren sokaklarda maske takmanın zorunlu olacağı belirtildi.

Kuaför, berber ve güzellik salonlarının sahiplerine koronavirüsle mücadele edebilmek için kayıt tutma zorunluluğu getirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada,

"Covid-19 pozitif vaka tespit edildiğinde bulaşın olası kaynağı ve temaslıların süratle tespit edilerek yayılımın önlenmesi amacı ile berber, kuaför ve güzellik salonları gibi iş yerlerinde gelen müşterilerin günlük olarak isim soy isim ve iletişim bilgileri kaydedilip iş yerinde saklanacak ve istendiğinde İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz edilecektir." Denildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:33